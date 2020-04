Tal vez debimos parar ventas de cubrebocas a China en febrero, dice López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, lamentó que México haya vendido a China cubrebocas en febrero, cuando la epidemia cobraba fuerza en China, aunque explicó que en nuestro país aún no se declaraba un estado de emergencia entonces.



El reportero Richard Ensor, corresponsal para The Economist, publicó una larga entrevista con López-Gatell en la plataforma Medium titulada "Una charla con el zar del coronavirus en México", en la que dice al funcionario que México vendió una gran cantidad de mascarillas a China en febrero "y ahora compran las mismas mascarillas a 30 veces su costo".



Le pregunta: "¿Debieron parar esas ventas?"



“En retrospectiva, tal vez debimos haberlo hecho. No lo hicimos. No hubo una consideración como ‘tenemos que hacerlo’ y, de hecho, China tenía la necesidad, China tenía el poder, es decir, de localizar los suministros”, explicó el funcionario mexicano.



Agregó que haber detenido la venta de mascarillas habría implicado tomar decisiones extremadamente disruptivas en febrero, como haber declarado un estado de emergencia en México por el COVID-19 entonces.



Ello, dijo, "hubiera afectado completamente la dinámica social, económica y política".



Precisó además que no se recompran a 30 veces su costo, sino que es menos. Tampoco detalla o aclara si las ventas las hizo el gobierno mexicano o empresas particulares mexicanas.



Fue hasta finales de febrero que se registró el primer caso de coronavirus en México.



El columnista Carlos Loret criticó en su cuenta de Twitter que esto se da a conocer cuando en México "no tenemos cubrebocas y guantes".



Hoy, la Secretaría de Relaciones Exteriores difundió que un cargamento con equipo médico complementario para hacer frente al COVID-19 viene de regreso de Shangai a México.