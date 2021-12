También anulan elecciones en Amatitlán y Tlacotepec; habrá extraordinarias

Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), anularon las elecciones municipales de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, al quedar acreditado que los alcaldes electos rebasaron los topes de gastos de campaña.De esta manera, la exabanderada de la coalición MORENA-PT-PVEM, Alma Rosa Clara Rodríguez, y del excontendiente de ¡PODEMOS!, Francisco Murillo López, ya no podrán rendir la protesta de Ley este viernes para gobernar esas demarcaciones del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025.Al resolver las impugnaciones presentadas por Movimiento Ciudadano (MC) y su excandidato, Luis Donaldo Camacho Merino, en contra del triunfo de Clara Rodríguez, los togados regionales le dieron la razón a los inconformes, porque quedó acreditado que ella gastó más de lo permitido, conforme lo determinó el Instituto Nacional Electoral (INE).Es decir, erogó 71 mil 95 pesos en su campaña, es decir, 18 % más de lo que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) estipuló que podían erogar los contendientes en esa demarcación; esto se tradujo en 11 mil 241.04 pesos por arriba de los 59 mil 854 pesos fijado como el umbral máximo.Por lo que conforme al artículo 41, base VI, de la Constitución Federal la nulidad de una elección por violaciones graves, dolosas y determinantes ocurrirá cuando “se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.Y “se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”.En los comicios de Amatitlán, Rosa Clara Rodríguez logró el 30.95 % de la votación, mientras que Camacho Merino consiguió el 27.13 % de los sufragios, lo que indica que la diferencia ente ambos es de apenas 3.82 %, acreditándose así la determinancia.“La violación es grave, dolosa y determinante porque el rebase del tope de gastos de campaña significó una ventaja indebida de la candidatura ganadora sobre la parte actora quien quedó en segundo lugar”, establecieron los integrantes del órgano jurisdiccional con sede en Xalapa.Además, la excandidata no reportó gastos “por concepto de participación del artista ‘Nelson Kanzela’ en su evento de cierre de campaña” por 34 mil pesos y otro “por concepto de aportación de Jingle ‘La Guitarra y la Mujer’ Morena”, por 2 mil 500 pesos.En el caso de Tlacotepec de Mejía, el recurso de impugnación fue presentado por el ex abanderado del partido Cardenista, Jorge García Morales, quien solicitó a la Sala Regional del TEPJF que anulara los comicios ya que Francisco Murillo López rebasó el tope de gastos de campaña.“En plenitud de jurisdicción se resuelve que le asiste la razón al actor porque se acreditan plenamente los elementos de la causal de nulidad, esto es, rebasó el gasto de campaña en 11 mil 247.34 pesos, lo que equivale a un rebase del 40.74 % y la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 139 votos, lo que representa el 4.8 % del total de la votación”, expusieron en la sentencia.Por lo que también resolvieron que la violación es grave, dolosa y determinante porque significó una ventaja indebida de la candidatura ganadora sobre la parte actora quien quedó en segundo lugar, porque esas erogaciones extras fueron invertidas en insumos y propaganda político electoral por lo que se infiere que tuvo un impacto directo en los electores de ese municipio.La nulidad de estos dos comicios de Ayuntamientos se unen a las de Chiconamel y Jesús Carranza, por lo que el Congreso del Estado tendrá hasta mañana 31 de diciembre para nombrar a un Concejo Municipal en cada demarcación, que gobernará hasta que hayan nuevas autoridades electas.El proceso electoral extraordinario comenzará el próximo 5 de enero y la jornada de votación será el 27 de marzo, y los nuevos integrantes de esas Alcaldías asumirán sus funciones el 1 de julio próximo.