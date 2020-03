También Diócesis de Papantla cancela actividades por coronavirus

"Se suspende toda concentración pastoral numerosa de feligreses, así como la catequesis, hasta nuevo aviso", confirmó en sus redes sociales el Obispo de la Diócesis de Papantla, con sede en Teziutlán, José Trinidad Zapata Ortiz.



La medida aplica un día después de que la Arquidiócesis de Xalapa suspendió todas las actividades de Semana Santa.



El Obispo de Papantla dijo que por el momento no se suspende la misa del domingo con presencia de fieles, pero quienes decidan no asistir, quedan dispensados.



Zapata Ortiz recomendó a los creyentes seguir la celebración dominical por los diversos medios de comunicación.



"Las personas con enfermedades graves o ancianos vulnerables de hecho se les recomienda no salir" explicó.



Además recomendó a los sacerdotes celebrar la Misa con pocos fieles o al aire libre, por ejemplo, en los atrios de la iglesia o a campo abierto, para que se pueda guardar la sana distancia entre los feligreses.



En el caso de las misas por quince años, bautizos y otros sacramentos, recomendó que se lleven a cabo con pocos fieles.



"Hay que proveer de gel a la entrada de las iglesias y que haya ministros que lo ofrezcan a los que entran a la iglesia para que nadie más toque el envase del gel", dijo el Obispo, quien recomendó a los clérigos recortar los tiempos de misa y no pedir el saludo de paz.



En el caso de la Diócesis de Papantla, abarca foranías con sedes en Teziutlán, la sierra del Totonacapan, Papantla, Poza Rica, Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, San Rafael, Misantla, Vega de Alatorre, Colipa y Yecu