También exigen en Veracruz Puerto, medicamentos oncológicos para niños

Madres y padres de familia de niños con cáncer bloquearon la avenida 20 de noviembre, frente al Hospital Regional de Veracruz, para exigir que la Secretaría de Salud dote de medicamentos oncológicos a la Torre Pediátrica.



Los quejosos recordaron que desde finales de diciembre no cuentan con medicamentos y la promesa era que para el seis de enero ya habría.



Sin embargo, persiste el desabasto de medicamentos para tratar el cáncer, lo que afecta a más de 30 menores de edad, ya que algunos no están recibiendo quimioterapias.



"Ahora dicen que el nueve de enero se abren los laboratorios, no se comprometen a darnos una fecha, entonces ya no sabemos qué hacer, según los laboratorios no están produciendo, no están surtiendo (...) que no tienen fecha, se trabaja con el poco medicamento que hay, algunos niños no están recibiendo quimioterapias ni medicación", dijo Imelda González Cruz, manifestante y madre de familia con un niño enfermo de cáncer.



También señalaron que no hay soluciones glucosadas, ni cloruro de sodio, entre otros insumos.



Entre los medicamentos oncológicos que faltan están el carboplatino y la vicristina.



Los quejosos criticaron la falta de sensibilidad por parte de las autoridades para atender esta problemática de desabasto que lleva meses sucediendo de forma esporádica.



Pidieron al titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, solucionar la problemática de forma inmediata.