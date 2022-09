También falta docente a Telebachillerato de Atzacan

Debido a la falta de un docente, padres de familia tomaron el telebachillerato de la localidad de Dos Ríos, municipio de Atzacan, este jueves.Los inconformes explicaron que en febrero pasado una profesora salió por incapacidad pero nunca se envió un suplente y con esa carencia los menores terminaron el ciclo, pero ahora empezó uno nuevo y siguen con ese problema.Señalaron que la semana pasada, al ver que seguían sin un docente, preguntaron al coordinador y les dijo que el lunes pasado tendrían una respuesta pero nunca se las dieron.Indicaron que este problema se dio porque la maestra que daba literatura tiene una enfermedad que la está haciendo perder la vista y ya no es probable que regrese.Comentaron que los alumnos estuvieron recibiendo clases con otro maestro, pero como realmente no tenía el perfil les ponía algunas actividades, pero no se cubrió el plan de estudios.Agregaron que ahora recién comienza un ciclo escolar y pensaron que el problema estaría solucionado, pero los menores siguen sin recibir esa materia.Señalaron que el supervisor escolar llegó para buscar un acuerdo con ellos y les dijo que dejaran entrar a los alumnos, pero no quisieron porque entonces menos les dan respuesta.Comentaron que les propuso que los otros maestros atendieran a los jóvenes en ese horario, pero pasaría lo mismo, sólo les pondrían algunas actividades, pero no se cumpliría con el plan de estudios.Cabe mencionar que los padres de familia se retiraron pero advirtieron que regresarían el viernes, aunque posteriormente les hicieron llegar un aviso de que ese día llegaría un nuevo maestro, por lo que señalaron que estarían pendientes si se cumple.