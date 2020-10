También faltan fármacos para cáncer de mama en hospitales de Veracruz Puerto

Las pacientes con cáncer de mama también sufren desabasto de medicamentos en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz y en la Clínica de Mama del Instituto Mexicano del Seguro Social, denunció la presidenta de la asociación Mujeres Únicas contra Cáncer de Mama (MUAC), Beatriz Cruz.



Explicó que desde el inicio de la pandemia, tanto los fármacos como las campañas de detección de cáncer de mama se vieron afectados pero la situación se agudizó desde hace aproximadamente un mes por la falta de medicamentos.



No obstante, comentó que en el Hospital Regional se aplican en su mayoría.



"Hay algunos medicamentos que están faltantes, se suministran en un 80 por ciento. Sí se está viendo afectada la población, las mujeres que están enfrentando el cáncer o las mujeres que se quieren hacer la detección oportuna mediante las mastografías, ultrasonidos de mama, eso ha quedado en un lugar menos prioritario que el COVID-19, desde hace unos 5 a 6 meses, que se notó el incremento de solicitudes tanto a nivel estatal, como a nivel federal, el IMSS y el ISSSTE".



De acuerdo con MUAC, el medicamento que ha sido suspendido es para el tratamiento de recuperación de las pacientes que han sido sometidas a una extirpación y es necesario para evitar que haya recaídas.



Se trata de Tamoxifeno, el cual se debe tomar por un año después de la intervención y cuesta más de 49 mil pesos y se aplica una vez al mes.



"Eso no hace que las mujeres no continúen con sus tratamientos, por eso les dan las recetas para que haya el seguimiento a la cirugía posterior al cáncer de mama porque con ello ayuda a que el cáncer no regrese o no haya metástasis", explicó.



Tan sólo en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, hay una lista de espera para que se aplique el medicamento y según lo informado por el director del nosocomio, esta misma semana se retomarán los tratamientos.



"Yo hablé con el director Avelino y me dijo que iba a llegar el medicamento, el día primero hablé y me dijo de una lista de espera para el medicamento, esperemos que lleguen suficientes".



Hasta el momento, no se conoce algún caso de muerte de pacientes por no recibir el medicamento.