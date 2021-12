También investigan a Alcaldesa electa de Alvarado por delincuencia organizada

La alcaldesa electa del municipio de Alvarado también es investigada, reveló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al asegurar que “en Veracruz no se solapa a nadie, no permitiremos actos de corrupción y mucho menos delitos más graves”.Durante conferencia de prensa, el Mandatario estatal anunció que existe una investigación dirigida a la alcaldesa electa de Alvarado, Lizzete Álvarez Vera, por temas que podrían vincularla con la delincuencia organizada.“Yo expresé públicamente que había dos munícipes electos sobre los cuales tenía ciertas sospechas, lo dije, me referí a Lerdo de Tejada y Alvarado y sobre los cuales indagaremos más, dentro de la competencia que me corresponde, porque hay indicios de que su comportamiento da lugar a delitos”.Luego de darse a conocer la detención de Fabián “N”, alcalde electo de Lerdo de Tejada, por el presunto delito de secuestro agravado, el Ejecutivo refirió que sin importar el partido político para el cual militen, no habrá ninguna consideración contra quien cometa actos ilícitos.De igual modo, exhortó a los ediles a comportarse conforme a derecho y no ceder ante las presiones de bandas delincuenciales; “y si no, miren las consecuencias, aquí no hay consideraciones, no seremos cómplices de nadie sin importar partido al que pertenezcan”, advirtió.