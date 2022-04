Tandeos en Xalapa se harán con responsabilidad y sin favoritismo: Alcalde

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, precisó que el programa de tandeos en la Capital, con la llegada del estiaje, se hará conforme el comportamiento de las lluvias y su volumetría del agua en los siguientes meses.En entrevista, precisó que el racionamiento del vital líquido se hará "con consciencia" y sin perjudicar a una zona para favorecer a los habitantes de otra."(Los tandeos) son de acuerdo con la temporada de estiaje y al comportamiento de las precipitaciones y volumetría del agua. Los haremos con consciencia, pidiéndole a la gente que nos ayude y cuidando que todas las personas tengan abasto del líquido sin problema, siempre haciendo las regulaciones para no dejar a alguna zona sin el líquido tan importante", aseveró.Ahued Bardahuil reiteró que en su momento la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) dará a conocer el cronograma de los tandeos."Se está revisando y CMAS hará un anuncio, que dé fechas, para que no haya errores y tampoco lo hagamos por inventar un tandeo. Se tiene que hacer consistente, con la misma seriedad, revisando los tanques, la capacidad de los mismos", comentó el munícipe.Reiteró que el racionamiento se haría con mucha responsabilidad para no dejar sin el suministro hídrico a los capitalinos, "sino estar tandeando y cubrir todas las zonas sin ningún problema".