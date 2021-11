Tanque de gas explota dentro de domicilio, en Coatzacoalcos; no hay lesionados

La presunta fuga de un tanque de gas provocó su explosión dentro de una casa. Había sido rellenado por la empresa Mina Gas.El siniestro ocurrió en el domicilio ubicado en la calle Marina Nacional número 1117, de la colonia Frutos de la Revolución.Fernando López, sobreviviente de la explosión, narró que el martes 2 de noviembre se había acabado la carga del tanque, por lo que cerca de las 19:00 horas decidió rellenarlo con líquido equivalente a 200 pesos en la gasera citada.Tras concluir las actividades del día, Fernando, su hermano y su madre, de 79 años, se retiraron a dormir. En la madrugada, cerca de la 1:30 horas, sobrevino la explosión."De repente escuché, yo lo escuché porque ellos no, porque ya había avanzado el gas y los había dormido. Escuché como que se estaba cayendo la casa. Tronó todo y se estaban cayendo los vidrios y las láminas. Cuando me levanté, salí a ver a mi mamá porque es avanzada de edad y cuando abrí la puerta la lumbre me siguió y quebró esos vidrios y unos tendederos que teníamos aquí", relató.Al escuchar el estallido, Fernando despertó a sus familiares, quienes, afectados por haber inhalado el gas, no daban crédito a lo que estaba pasando. Tras evacuar la casa, llamaron a las autoridades de Protección Civil y a la Policía, por lo que arribaron al lugar de los hechos para dar el auxilio correspondiente."Yo creo que fue falta de seguridad de la gasera porque se había acabado el gas, a las 7 de la noche se le echó 200 pesos en Mina Gas aquí por la excaseta, es parte de ellos la culpa porque si son expertos en gas no vieron si el cilindro tenía fuga", mencionó el afectado.El domicilio terminó con 8 láminas quebradas, cristales rotos, cortinas quemadas y un montón de artículos de cocina chamuscados.Los afectados piden que quien guste se acerque a su domicilio para brindar apoyo. Quienes estén interesados pueden comunicarse al 921 173 0855.