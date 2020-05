Tantoyuca tiene sus propias cifras: reporta 14 casos positivos y una defunción por Coronavirus

Recientemente, el Concejo Municipal de Salud de Tantoyuca ha informado que el Municipio ha tenido un incremento de pacientes que resultaron positivos por Coronavirus. Cada uno fue diagnosticado en laboratorios certificados por el Instituto Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) y alcanzan los 14 casos confirmados. Varios se encuentran hospitalizados y algunos ambulatorios; aunque la estadística reflejada por SESVER está en 4 positivos.



De acuerdo al vocero, Fernando Castillo Acevedo, los datos que mantienen para Tantoyuca surgen a partir del primer caso detectado en un laboratorio de la ciudad de Tampico en el estado de Tamaulipas; consecutivamente los efectuados en instituciones del Estado de Veracruz, los cuales se han ido anexando a la plataforma de SESVER, no obstante, señaló que se está apoyando a pacientes sospechosos para confirmar contagio de Coronavirus solventando la prueba en laboratorios privados y avalados por el INDRE.



En las últimas horas, las autoridades municipales de Tantoyuca también informaron de una paciente con residencia en esta población que fue trasladada a la ciudad de Tampico a un hospital privado, donde desafortunadamente falleció y la causa fue dictaminada por Coronavirus.



En reunión del Concejo Municipal de Salud de Tantoyuca contra el COVID-19, Castillo Acevedo mencionó que hasta el momento los 14 casos contrastan con municipios de la zona, que tienen menos contagios, entre ellos, Pánuco, Álamo, Chinampa, Chalma, Naranjos y Cerro Azul, que no superan los 5 positivos, con base a la plataforma de SESVER.



El especialista resaltó la proximidad que existe con Huejutla, municipio hidalguense, que ha presentado hasta esta semana cerca de 30 positivos y 4 muertes por Coronavirus; esa relación económica y laboral que se da de manera cotidiana ha sido un riesgo latente para la ciudad de Tantoyuca.



"Tenemos un incremento paulatino en el Municipio de Huejutla, en Hidalgo. Ahí llevan más de 30 casos positivos y estamos vigilando que esa estadística no afecte a las personas que todos los días se trasladan entre un lugar y otro. Se está haciendo lo posible para implementar medidas sanitarias y hacer que la gente haga conciencia para que apoye a la mitigación del virus", replicó el vocero del Concejo de Salud Municipal.



Por último, recalcó que el uso del cubrebocas se hará obligatorio para acceder al primer cuadro a la ciudad, ya que es parte de una de las restricciones que se tomó en forma colegiada para el cuidado de toda la población que aún sale al centro a realizar pagos y compras.