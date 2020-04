Tantoyuquense enfermo con COVID-19 narra convalecencia desde Tampico

Sujeto con domicilio en Tantoyuca se recupera en la ciudad de Tampico, después de resultar positivo de COVID-19.



A través del diagnóstico que practicó un laboratorio autorizado; el paciente otorgó la oportunidad de comunicarse con el alcalde, Amado Guzmán, para dar a conocer las circunstancias de su padecimiento y su recuperación desde la ciudad tamaulipeca.



En razón de dar un mensaje de concientización hacia la población de Tantoyuca, un ciudadano identificado como Omar B. aceptó hacer pública su versión a través de una aplicación digital para describir las consecuencias que trae consigo exponerse en época de contingencia y resultar afectado por coronavirus; el empresario recalcó que se mantienen recuperándose y está sujeto a varias indicaciones clínicas.



"Estamos en recuperación lenta, con oxígeno y nebulización que van de la mano con tratados médicos, de antemano, yo no creía en nada de esto (coronavirus) a pesar de que nos informaban, pero como experiencia aquí estoy; yo comencé en Tantoyuca a sentirme mal, tuve mucha temperatura, dolor de cuerpo, por lo que tuve que ir con un doctor que me ordenó fuese canalizado a un hospital al área de emergencia para conocer si tenía síntomas de COVID-19", ratificó en su testimonio un paciente que resultó



"Me interné en Tampico, me entubaron, me tuvieron terapia intensiva, no supe por más de 8 días, mis familiares estaban muy al pendiente, sé que estuve más de 2 semanas y después de que me dieron de alta me encuentro recuperándome desde casa en Tampico; la verdad recomiendo al pueblo de Tantoyuca que se cuide y se guarde en su casa, debe seguir las indicaciones que dan a conocer las autoridades, de todas las instancias, debemos de estar en casa de aprovechar el tiempo con la familia y sobre todo la integridad de la salud de cada persona, repito una experiencia como está no se la deseo a nadie, yo ya lo viví y aquí estoy platicando mi experiencia", dio a conocer el paciente oriundo de Tantoyuca.



Por su parte, el munícipe mencionó que hasta el momento, Tantoyuca mantiene en la estadística de 1 caso positivo de COVID-19, según la Secretaría de Salud de Veracruz no ha reportado otro caso, al menos durante los últimos 5 días.



Reitero que seguirán intensificando las medidas de higiene y mantendrán las labores que han sido estipuladas por el sector salud a nivel estatal.