Tantoyuquense internado en Tampico con COVID-19 pudo contagiar a otra persona

En las últimas horas, las autoridades que encabezan el ayuntamiento de Tantoyuca han intensificado las tareas de prevención ante el cerco sanitario que se genera por coronavirus en todo el Estado



Si bien, se dio a conocer de manera extraoficial que un paciente del municipio fue notificado desde la ciudad de Tampico en el estado de Tamaulipas por posible caso positivo de COVID-19, hasta este martes, se ha considerado que exista otro paciente más infectado.



Lo anterior fue supervisado por el vocero del Comité Municipal de Salud en Tantoyuca, Fernando Castillo Acevedo.



A través de la Jurisdicción Sanitaria Núm. 1 con sede en Pánuco, notificaron al ayuntamiento de Tantoyuca que habría que aumentar las medidas de prevención, considerando que en las siguientes horas, la Secretaría de Salud de Veracruz habrá de determinar el caso de cada uno de los pacientes que han sido intervenidos en un hospital privado de la ciudad de Tampico.



En entrevista, el funcionario local, Fernando Castillo Acevedo, aseguró que el alcalde convocó a varias autoridades del área de salud, específicamente con conocimientos en material epidemiológica; tras la reunión, personal de la Jurisdicción Sanitaria advirtió que están al tanto de los estudios de laboratorio que se efectuaron a cada paciente en la ciudad de Tampico, Tamaulipas.



"Estamos analizando los posibles casos y los contactos de los pacientes y estamos haciendo un plan de trabajo para hacer la investigación epidemiológica en Tantoyuca en coordinación con el sector salud, que ellos son los responsables de efectuarla; el ayuntamiento estará ayudándolos con los recursos que se requieran para este trabajo", recalcó el galeno adherido al honorable ayuntamiento de Tantoyuca.



El especialista puntualizó que estarán al pendiente de la situación que llevan los pacientes que son tratados en una clínica del estado vecino; hasta el momento, los familiares cercanos a los pacientes con COVID-19 han informado a las autoridades de Tantoyuca que se han acatado a las recomendaciones del sector salud y mantiene resguardo de cualquiera de sus conocidos que aún están en evaluación.



"Le pedimos a la población que tenga calma, si no tienen manifestaciones clínicas de los pacientes que hayan estado en contacto en algún tipo de caso foráneo o en otro lugar, pedimos a toda la población que se deben resguardar en su domicilio, no deben exponerse; y en caso de que tuvieran un dato clínico acudir al Centro de Salud, las instituciones de salud ya están preparadas para todo esto, ya tiene los recursos, ahora vamos a fortalecer todas las actividades preventivas y las recomendaciones que se les ha dado de manera individual, familiar y colectiva", ratificó el especialista en Salud, Fernando Castillo Acevedo.



Cabe resaltar que en esta zona de la huasteca, se ha generado un perímetro de forma estratégica para desinfectar vehículos y espacios públicos, hasta el momentos, las autoridades locales han sido respaldadas por varios entes, manteniendo la instalación áreas artificiales para sanitizar a la población, así como cerrar espacios públicos no esenciales; además de que prevalece orden en la ciudad ante cualquier avance dado a conocer por autoridades oficiales en salud.