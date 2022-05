Tarde o temprano Marlon “N” será detenido y llevado ante la justicia: Eric Cisneros

El titular de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, dejó en claro que autoridades federales y estatales trabajan en coordinación para ubicar a Marlon “N”, señalado como presunto asesino de una mujer en el puerto de Veracruz.Marlon “N” se encuentra prófugo desde hace varios meses y sus padres fueron detenidos por su posible complicidad. Sin embargo, y a decir del Secretario de Gobierno, el ahora prófugo será ubicado en breve para ser presentado ante la justicia.Durante entrevista este lunes y cuestionado respecto del video que hizo llegar presuntamente de manera anónima Marlon “N” a un medio nacional, donde manifiesta que es objeto de “persecución política”, el encargado de la gobernabilidad en Veracruz dejó en claro que “la Ley no se negocia”.“Lo que no debemos perder de vista es que hay una persona que falleció, una mujer y que hay señalamientos certeros y precisos por parte de la Fiscalía que fueron calificados por un juez para liberar una orden de aprehensión y que está claro que en Veracruz la justicia no se negocia y menos cuando hay una persona fallecida”.De este modo, aseguró que ya sea “más tarde que temprano” lo van a ubicar, lo van a localizar y lo van a llevar ante la justicia.Cisneros Burgos reiteró que la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con fuerzas federales, continúan con la investigación para su ubicación, ya que un juez determinó que hay argumentos para la orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el asesinato de una mujer.“Eso ya será en un tema de las investigaciones para ubicarlo, que está llevando la Fiscalía en colaboración con las fuerzas federales, lo que, si les digo que muy pronto lo vamos a localizar”, reiteró.