Tatuajes: El arte de rayar la piel… y enfrentar la discriminación

Aunque está prohibido discriminar, para los policías de Veracruz un tatuaje significa “delincuente”.El tatuador Kruz Sangabriel, parte del “Tattoo Studio Miserables Ink” ubicado en Xalapa, lamenta el trato que ha recibido sólo por el arte que ha plasmado en su piel.“Me han parado en mi vehículo, me han revisado todo, me han checado el celular, me han tenido en retenes una hora. Según es rutina pero en realidad sabes que te están parando porque estás tatuado y te ves sospechoso, te tratan como un delincuente en realidad”, dice sobre el actuar de policías.El artículo sexto de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, cabe destacar, señala que es discriminatorio la exclusión y restricción de los derechos humanos de las personas que tienen tatuajes.Aun así, no sólo los policías discriminan. Cruz Edgar, uno de los clientes de Miserables Ink, explica que él también ha sido discriminado en su trabajo.“Me veían raro y cuando trabajaba en el Sector Salud me tenía que poner camisas de manga larga para ocultar los tatuajes”.Además, nociones erróneas sobre los tatuajes persisten en otras áreas de importancia como la donación de sangre, crítica Edwin Ortiz, también tatuador parte de Miserables.Y es que en México, hay ciertos requisitos para la donación de sangre, uno de estos puntos consiste en que los tatuajes, perforaciones, tratamiento con acupuntura deberán tener más de un año de haber ocurrido antes de donar.“En realidad no habría forma de corroborar cuánto tiempo tiene el tatuaje, el sistema de la sangre se limpia cada dos meses y medio, entonces después de dos meses y medio tú puedes donar sin problema”, dice Edwin.Pese a estas situaciones, Kruz no se deja amedrentar.Y es que “Miserables”, surgido en 2017, no es sólo un estudio de tatuajes, es un colectivo dedicado a promover el arte urbano, teniendo como clientes hasta diputados.“Tenemos artistas que hacen cosas diferentes, todos tatúan, otros son diseñadores, grafiteros, ilustradores, por eso decidimos volverlo un colectivo, porque no nada más se hacen tatuajes”, explica.Por su parte, Edwin tiene 31 años y lleva 14 años tatuando. Esta es su forma de vida.“Considero que es un oficio muy noble, porque hay tiempo y puedes de cierta forma trabajar cuándo quieras, dónde quieras, entonces el oficio lo llevas a cualquier parte del mundo, hables o no el idioma”.En las últimas décadas tatuar se ha convertido en una práctica común, en el que intervienen factores de estilo y técnica.“La ventaja de este colectivo es que todos hacemos de todo, estilo tradicional, color, realista, black and grey”.Sobre la pandemia de COVID, los Miserables —también conformados por Enok y Afanck Santos— explican que tuvieron que cerrar en un momento determinado y después trabajaron sobre citas.“Agendamos a modo que no hubiera mucha gente en el lugar. Normalmente hacíamos de 10 a 13 tatuajes por semana y llegamos a tatuar sólo dos cuando ya estaba el COVID”, dice Kruz.No obstante, la crisis económica que afectó a sus clientes también los afectó a ellos.“Si tus clientes no tienen un trabajo estable o fijo, obviamente nos pega a nosotros, en nuestro caso tenemos desde los chavos que andan ahí pidiendo monedas, hasta diputados, maestros, técnicos, mecánicos, entonces sí, si se reciente un poco”, dice Edwin.Con la nueva normalidad, el colectivo trabaja con las medidas necesarias. Cada uno realiza un tatuaje al día si es grande y cuatro si son pequeños. “Si es entre semana hacemos menos tatuajes, si es fin de semana se tatúa más”.Tattoo Studio Miserables Ink ha dibujado de todo, tatuado en “pompas”, pómulo, brazos, espalda y entrepierna. Han viajado, conocido diferentes artistas, diferentes técnicas. Todos comparten el gusto por tatuar, dibujar, rayar y perfeccionar su arte.El costo del tatuaje varía, según el tamaño y diseño del mismo.“La mínima que manejamos es de 500 pesos, un tatuaje pequeño, sencillo y simple, sólo gastas un material que es una aguja y un pigmento. Cuando la persona desea una sola sesión se cobra desde los 4 mil o 5 mil pesos y entre 4 a 5 horas que es lo que dura una sesión”, dice Kruz.Sobre los gustos de sus clientes, explican que los tatuajes más solicitados son los que han visto por Internet.“Lo más común es lo que existe en Internet, por el impacto que se ha generado en las redes sociales, vendría siendo leoncitos, lobitos, cosas pequeñas y el lugar más común a tatuarse son los brazos y piernas”.También es común que sus clientes se tatúen en parejas, explica Edwin.El tiempo que tarda un tatuaje en sanar varía en cada persona. “Hay personas que su cicatrización es buena y tardan tres a cuatro días, otras entre 8 y 10 días es lo más común”.Entre las medidas necesarias para antes y después de rayarse la piel, están haber comido y descansado, ya que a la persona a tatuarse se le puede bajar la presión e incluso desmayarse.“Se limpia el área a trabajar, se depila la zona por las infecciones y también porque se nos borra la guía que ponemos, después de que terminamos de tatuar ponemos un emplaye, a la hora tiene que retirarse este plástico para poder lavar el tatuaje, con jabón neutro. Estos lavados se aplican dos veces al día, durante 12 días”, detalla Kruz.Aunque no se trata de una fecha oficial, el 17 de julio es el Día del Tatuaje en México. National Tatoo Day (Día Internacional del Tatuaje) surge inicialmente en Estados Unidos, extendiéndose esta celebración a nivel internacional durante los últimos años.La palabra tatuar procede del vocablo tatau, el cual significa "marcar algo". La historia del tatuaje se remonta a las culturas antiguas del mundo. En 1991 fue descubierto Ötzi, el hombre de hielo, quien fue un cazador momificado fallecido hace 5 mil 300 años y en el que se descubrieron 61 tatuajes.El origen del tatuaje no se sabe con exactitud. Se piensa que los hombres del periodo Neolítico fueron los primeros "tatuadores" por los restos que se encontraron hace más de 5 mil años.En Egipto, de donde provienen los pigmentos de henna, las mujeres eran tatuadas para representar su estatus social. Los aztecas tatuaban a los niños para rendir tributo a sus dioses.Los tatuajes eran practicados por diversas culturas hasta que llegó la Edad Media y se prohibieron, ya que era una mutilación del cuerpo heredado por Dios. Los marineros formaron la cultura del tatuaje de exóticas tierras donde se practicaba este arte. Esta última, sería la influencia principal de los tatuajes que se conocen hoy en día.Con el paso del tiempo, los tatuajes han ido cobrando diferentes significados, desde los rituales religiosos, la identidad de culturas precolombinas, identificación de prisioneros, soldados y marinos. Hasta que en el siglo pasado los tatuajes se reinventaron para la sociedad.Hasta que comenzó a existir una concepción diferente del tatuaje en Occidente. El primer tatuador fue Martin Hilderbrandt, el tatuador oficial de los bandos de la Guerra Civil Americana. A partir de ese entonces, las personas de bajo recursos lucían los tatuajes, hasta que los 70's el público se interesó por ellos.En la última década, el número de personas que llevan un tatuaje ha incrementado. Actualmente, personas se tatúan para marcar su piel como parte de los lazos amorosos que los unen hacia otras personas. Otras tantas se rayan para superar sus miedos, para rendir homenajes, comunicar pasiones, símbolos que son para el recuerdo.