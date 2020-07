Taxis de Coatzintla podrán ingresar hasta parador urbano de Poza Rica

El conflicto entre los Ayuntamientos de Poza Rica y Coatzintla suscitado por la restricción del ingreso de unidades del transporte público, principalmente taxis al municipio petrolero, habría quedad subsanado.



Luego de una reunión entre autoridades de ambos municipios, se llegó al acuerdo de permitir a los taxis de Coatzintla llegar hasta el parador urbano de Poza Rica y regresar con pasajeros.



Se llegó al acuerdo de apoyar a los ciudadanos que tienen la necesidad de desplazarse a este municipio por cuestiones laborales para que no se vean afectados en su economía al pagar doble pasaje, además de reforzar las medidas preventivas sanitarias.



En el paradero urbano de Poza Rica se instalará un módulo sanitizador, donde habrá personal atendiendo en la toma de temperatura y aplicación de gel a las personas que desciendan de los taxis y el transporte público de Poza Rica también podrá ingresar al municipio vecino a las rutas ya establecidas.



Cabe mencionar que la semana pasada, el Cabildo del Ayuntamiento de Poza Rica, como una medida preventiva para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), tomó la decisión de restringir el ingreso de unidades del transporte público procedentes de otros municipios circunvecinos, mientras que el transporte público de Poza Rica también podrá ingresar a otras localidades vecinas.



Al respecto, la alcaldesa de Coatzintla, Patricia Cruz Matheis, expuso que se tomó esa medida sin consultar a los municipios vecinos y para el caso de los habitantes de su localidad implicaba pagar doble pasaje, es decir, cubrir el costo del viaje de Coatzintla a las afueras de Poza Rica y después tener que pagar otro pasaje para ingresar a la ciudad.



Dijo estar consciente de la importancia de tomar medidas para frenar los contagios por el virus, sin embargo, añadió que muchos de los habitantes de Coatzintla trabajan en Poza Rica y no es posible que se queden en sus domicilios.



Por su parte, el alcalde de Poza Rica, Javier Velázquez Vallejo, dijo que diariamente circulan cerca de 4 mil taxis por la ciudad, de los cuales, el 30 por ciento es foráneo, por lo que reconoció que cualquier medida que se tome para reducir la movilidad será polémica y controversial.



“Pero debemos dejar claro que lo que se persigue es coadyuvar para disminuir el riesgo de contagio, descongestionar los hospitales y continuar la tarea para contener esta grave pandemia. Lo que está haciendo el Ayuntamiento es procurar la protección, la seguridad y la salud de sus conciudadanos y tomar acuerdos para que los ciudadanos que tienen la necesidad de desplazarse a este municipio por cuestiones laborales no se vean afectados en su economía al pagar doble pasaje, además de reforzar las medidas preventivas sanitarias”.



Pidió a las autoridades de los municipios vecinos a desalentar las visitas a Poza Rica de ciudadanos que no tengan la necesidad de atender un asunto esencial.