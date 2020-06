Taxis de Xalapa buscan ideas para protegerse y laborar ante pandemia

Ante la preocupación y miedo por conocer casos de familiares y amigos que han fallecido a causa del COVID-19, dos taxistas xalapeños implementaron en sus unidades unos innovadores paneles de protección para evitar contagios durante esta pandemia.Héctor Linos y Fernando Flores Coto nos presentaron el panel “Anticontagio COVID”, que sirve para que los conductores y pasajeros que aborden estas unidades viajen protegidos y sigan realizando sus actividades ante esta nueva normalidad.Fundando la empresa “Novo Taxi”, estos trabajadores del volante buscan hacer un cambio en la sociedad.“Estamos preocupados por la movilidad, porque vivimos en la capital del Estado, las actividades aquí siguen, continúan pero el semáforo no ha bajado, los contagios siguen en aumento y preocupados por esta situación, decidimos crear este panel para beneficiar a los compañeros taxistas y a la comunidad xalapeña”, expresan.Los trabajadores del volante mostraron preocupación por su salud y la de sus familias en esta contingencia sanitaria.“Esta idea surgió porque desgraciadamente hemos tenido experiencias ya de familiares muy cercanos que se han contagiado de la enfermedad y entonces a nosotros nos preocupó el qué hacer por todos, porque yo salgo a trabajar y pienso en mi familia y digo pues ¿qué puedo hacer? Necesito trabajar o trabajo o no como y entonces por eso fue creada esta idea, para evitar contagios”.Héctor y Fernando planean mostrar este proyecto a sus compañeros taxistas para que se unan e inviertan en su seguridad y la seguridad de sus pasajeros.“Yo siento que va a revolucionar el cambio del taxi, ya hemos visto que anteriormente la gente nos ha juzgado por el mal uso que ha tenido el taxi pero ahorita queremos que eso cambie, que digan el taxi ya es especialmente para transportarse, para viajar y por eso es que estamos dando este plus”.Fernando expresó que en dos días en los que ha brindado su servicio de Taxi, la ciudadanía ha mostrado interés y les agrada esta innovación.“Les ha agradado a varios que se han subido, de hecho me han preguntado que dónde lo he hecho, que cómo fue creado y por qué”.“Novo Taxi, viaja protegido” busca crear una asociación de taxis con este plus para los ciudadanos, pensando en su salud y por ello, refieren, buscan el apoyo e impulso de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, “ya que esto es un detonador en la economía, ya que permite que los ciudadanos se mantengan protegidos, que viajen protegidos”.“Con esta iniciativa nosotros estamos impulsando la economía, estamos creando empleos, estamos dando seguridad a la gente, al usuario y al conductor. Esta iniciativa nos ayuda a resolver varios problemas”, expresaron.Explicaron que la instalación de este panel de protección no afecta las unidades, ya que no se les realiza ninguna perforación ni modificación, además de ofrecer espacios amplios y cómodos para el pasajero y para los conductores.Este panel cuenta con un depósito que permite cobrar manteniendo una sana distancia, sin ningún contacto físico “nuestra innovación va a ser que el mismo pasajero ponga su dinero aquí en un depósito y ahí mismo nosotros lo recogemos y se regresa el cambio por el mismo medio. Lo que tratamos es que el pasaje tenga el menos contacto posible con el conductor, porque este panel no sólo está pensado para la protección del conductor sino de ambos”.Otro plus de este proyecto, es la oferta de sanitizante a los taxistas para que limpien el interior de las unidades cada que baje un pasajero, para ofrecer un espacio limpio y libre de contaminantes.“No podemos estar encerrados, no podemos seguir con miedo, tenemos que hacer algo, tenemos que adaptarnos, por eso nuestro nombre ‘Novo Taxi’; esto es parte de la nueva realidad tenemos que seguir trabajando”, indican.Señalaron que con este proyecto buscan darse a conocer en el municipio, en la región y en el país, poniendo a Xalapa como el primer municipio que ofrezca taxis seguros, adaptados a la nueva normalidad.“Nosotros estamos pensando en un proyecto más adelante, que sea un proyecto integral en el que nosotros podamos ofrecerle al usuario un tipo de aplicación que pueda hacer contrapeso a esas empresas extranjeras que nos vienen a invadir, hay mucha gente que en verdad ha trabajado en el taxi 30 o 40 años y de pronto llega una aplicación que por tener un coche cualquiera te pueda hacer competencia, siento que se vuelve un poco injusto”, añaden.Héctor y Fernando dicen que no pueden seguir quejándose y no hacer algo, por lo cual se dieron a la tarea de buscar la forma de poder protegerse y seguir trabajando de forma segura.Señalaron que en Internet sólo encontraron algo similar en Medellín, Colombia, en donde unos taxistas colocaron una mica acrílica sujetada al toldo del vehículo y que llegaba a la mitad de las cabeceras de los respaldos de asiento.Sin embargo, estos taxistas durante cuatro días diseñaron y buscaron materiales que les permitieron aislar el espacio del conductor y pasajeros, cumpliendo con medidas de higiene y sanidad para ofrecer un servicio seguro.“Se nos volaban, se nos rompían, ahorita puede ser que se vea algo sencillo pero la verdad es que nos costó mucho trabajo”, cuentan.Mencionaron que están en pláticas con conductores del transporte público en su modalidad colectivo de la Ruta 3, para tomar medidas y realizar prototipos para que también brinden mayor seguridad para los conductores y usuarios.Finalmente, los taxistas mencionaron que la implementación de estos paneles no requiere de mucha inversión, ya que son materiales de bajo costo y resistentes, “más que un gasto es una inversión, porque en verdad que cuando nosotros hicimos parada en la plaza para hacer la primeras pruebas, la gente en automático viene y se sube a nuestra unidad, porque la gente se siente protegida”.“Van dos días que se ha ido a trabajar y se ha incrementado muchísimo el pasaje; he tenido gente que se acerca, se sube, pregunta por el proyecto; les explico por qué fue ideado, para qué; hay personas que les ha impactado y les ha agradado esta idea”, concluyen.Los ciudadanos pueden encontrar a estos innovadores taxistas a través de su página de Facebook como Novo Taxi o a través del número 22 82 95 31 07 vía WhatsApp.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/