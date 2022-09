Taxis de Xalapa realizan abusos a los usuarios, denuncian

C. DIRECTOR DE AL CALOR POLÍTICOPresenteEstimado Director de Al Calor Político, el motivo del presente correo se hacedel conocimiento de la ciudadanía los abusos quealgunos taxistasrealizan en contra de la ciudadanía y que por ignorancia o temor a represalias de estas personas no lo hacemos público, ya que se comportan de manera sumamente grosera y prepotente, por ejemplo: si se les paga con un billete cobran de más, lo que se les ocurre, y si les reclama uno se enojan y proceden a insultarnos; si no trae uno cambio se enojan aunque sea un billete de 50 pesos y deban cobrar 30 pesos se enojan y dicen que uno debe traer el cambio;bajan a uno del vehículo si se les sugiere la ruta más corta o rápida para llegar al lugar que se le solicita, incluso insultan a uno con palabras altisonantes.Paso a relatar lo siguiente:el día 12 de septiembre de 2022, aproximadamente a las 8:20 horas, el conductor de la unidad XL-10823 procedió a bajarme de su unidad porque quería que le pagara más de lo que se cobra por la carrera a las oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz, ubicadas en el kilómetro 4.5 de la carretera Xalapa- Veracruz, ya que yo lo abordé en la esquina de Ávila Camacho esquina con la calle Papantla.Al proceder a pagarle antes de llegar a dicho lugar, el taxista me ordenó y obligó a bajarme en la carretera, sin tener ninguna consideración por tratarse de una mujer, de manera insolente, prepotente y majadera, me ordenó bajarme de su vehículo, lo cual realicé al ver su comportamiento agresivo y grosero.Considero que si a esas personas no les gusta tratar con el público, pues deben dedicarse a otro trabajo, también creo que las autoridades de Tránsito deben darles cursos de manejo del estrés, de educación y buen trato o de lo que sea, para mejorar el servicio que prestan a la ciudadanía.Cómo nadie lo hace del conocimiento de la autoridad, se sienten intocables y que pueden hacer y deshacer a su antojo, aunado lo anterior a que no existen tarifas actualizadas para el cobro por rutas, ya que de esta manera se evitarían muchos problemas y estar expuestos a los abusos y groserías de estas personas.Debo decir que solo son algunos taxistas, la mayoría son educados y ofrecen buen trato a los que utilizamos este medio de transporte.Por cuestiones de seguridad le solicito, se omitan mis datos personales, ya que procederé a presentar la queja ante el encargado de llevar las quejas en la Delegación de Transporte, de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz.