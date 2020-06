Taxis obstruyen parada de autobuses en Plaza Crystal; oficial de Transporte Público los solapa

Una larga fila de vehículos de alquiler se instaló sobre la avenida Antonio Chedraui Caram, en Plaza Crystal. Esta situación obliga los conductores de camiones urbanos a detenerse sobre el carril central para levantar pasaje, lo que afecta la circulación.



Esta situación ha sido reportada en repetidas ocasiones por automovilistas que se quejan de las afectaciones a la circulación y de que la autoridad encargada de regularlos recibe “cuota” por parte de los taxistas para no intervenir.



Este lunes no fue la excepción, los taxistas se colocaron a un costado de la plaza, aun cuando existen señalamientos que lo prohíben, cabe destacar que en ese momento estaba presente un oficial de Transporte Público.



Al momento de cuestionar al uniformado sobre la “cuota” que recibía por parte de los taxistas y la razón por la cual no los retiraba, comenzó a tornarse agresivo e intolerante.



Apoyado por el grupo de taxistas, el oficial no explicó por qué no se pueden retirar y hacer respetar los señalamientos colocados en dicha vialidad, una de las más importantes de la capital.