Taxistas de Boca del Río piden reabrir calle cerrada por obra particular

Taxistas de Boca del Río se manifestaron para exigir se reabra la avenida Marigalante, la cual se ubica en la zona comercial de Plaza Américas y fue cerrada por una obra particular desde hace meses, pero ahora es usada como estacionamiento afectando la circulación.



A decir del presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz, Mario Ortiz Martínez, es necesario que se revisen los permisos porque es innecesario que se genere congestionamientos en la zona de mayor actividad económica de la ciudad, por intereses particulares.



Explicó que esta avenida comunica a Ejército Mexicano con el bulevar Adolfo Ruiz Cortines y el bulevar Manuel Ávila Camacho a través de la glorieta de los "Voladores de Papantla" siendo el ingreso principal a la plaza.



"Revisar el cierre de lo que es la vialidad Marigalante, a un lado de Plaza Américas (...) ya tiene varios meses que cerraron la vialidad que por la conexión de los drenajes y las aguas potables que se le tienen que administrar a la obra que se está construyendo a un constado. Lo entendemos y creemos que algunos días debe estar cerrada la avenida, pero a la fecha como vemos que no hubo ni un reclamo de nadie que la avenida estaba cerrada, ya lo dejaron como estacionamiento. Podemos revisar la obra y fácil vemos que mínimo la mitad de la vialidad la pueden abrir", dijo.



Durante la temporada navideña esta avenida permaneció cerrada y el caos vial que generó fue un problema.



En la actualidad, la calle, ya no es ocupada por maquinaria, si no por vehículos que la usan como estacionamiento público.



"Ya es un estacionamiento de la constructora, de particulares, de los hoteles; no sabemos pero es un estacionamiento. Que revisen los procedimientos para que esta circulación se abra. Tenemos que ir a dar la vuelta a un kilómetro adelante, el problema no es kilómetro, es la salida del World Trade Center. Tenemos salida de Plaza Américas, tenemos salida del hotel y dos sitios de taxi, en todos es cuello de botella".



Los taxistas afirman que no sólo son ellos los afectados, también los turistas y habitantes de toda la conurbación de Veracruz y Boca del Río.