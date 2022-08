Taxistas de Coatzacoalcos denuncian presuntos abusos de policías

Los presuntos abusos contra transportistas de parte de elementos de la Policía Estatal con base en Coatzacoalcos continúan; este fin de semana más casos de arbitrariedades fueron denunciados.El taxista José Manuel Hernández Ordaz informó que el miércoles de la semana pasada también fue retenido por elementos policiacos y debido a que no quiso "mocharse", terminó esposado y preso."Yo venía de Nanchital en el taxi 192 y a la altura de Juárez 1004 fue detenido sin motivo ni razón por la patrulla 2908 por una patrulla que dijo que tenía un reporte del 911, no me dijo los cargos, me detuvo, me esposaron como delincuente y me llevaron a la preventiva, me tomaron foto, tomaron mis huellas, me robaron 600 pesos que traía en el coche", relató.Además explicó que el Comandante que lo detuvo le dijo que lo único que quería eran mil pesos.Fue el jefe quien pagó la fianza de mil 200 pesos sin que le dijeran porqué delito fue ingresado. Aunado a lo que pagó en grúas Gatsa por un total de 4 mil 800.Asimismo, la pasajera que traía en el coche al momento de la detención también fue amedrentada y le revisaron su teléfono.Por otro lado, David Alejandro Ocelot Olán, explicó que mientras laboraba, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública le marcaron el alto para una revisión y pese a que el pasajero era quien traía sustancias prohibidas, lo dejaron ir y fue a él a quien amagaron y hasta encarcelaron.El taxista, afirmó que los elementos estatales lo señalaron de ser “halcón” del crimen organizado, entre otros delitos y aunque no fue puesto a disposición, sí tuvo que pagar multa para quedar libre y a su vez, el encierro en el corralón por más de 2 mil pesos.Por este caso ya hay denuncia ante la Fiscalía y Derechos Humanos en busca de que las autoridades pertinentes castiguen a los responsables.