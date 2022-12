Taxistas de Minatitlán incluidos en “narcolista” niegan señalamientos

Porque ya no existe el delito de difamación, la Fiscalía General del Estado (FGE) en Minatitlán no le recibió la denuncia a taxistas locales que buscan justicia tras ser presuntamente difamados en un “narcomensaje”.Fue este inicio de semana cuando comenzó a circular una cartulina con nombres de taxistas en su mayoría y de otros ciudadanos de Minatitlán y Cosoleacaque, a quienes se les acusaba de dedicarse al “narcomenudeo”.Los autores de la cartulina que fue pegada en una caseta telefónica de la comunidad San Pedro aseguraron que harían una “limpia” y que ya los tenían ubicados.Al respecto, un grupo de ruleteros desmintieron dedicarse al narcomenudeo en sus unidades y pidieron ayuda a quien corresponda pues dijeron temer por su integridad.Se trata de taxistas de las agrupaciones “Lanceros” e “Insurgentes”, de Minatitlán y Cosoleacaque respectivamente, quienes afirmaron que no tienen nada que ver con actividades ilícitas y que por esa razón daban la cara a la sociedad, clientes y amigos.“Nuestros nombres salieron en una cartulina haciendo alusión a una ‘limpia’ por un grupo delictivo. Nosotros no sabemos si ese grupo existe o no y tampoco nos interesa. Nosotros nos dedicamos únicamente al trabajo del volante y a dar servicio. En mi caso, mi grupo ‘Lanceros’ da servicios de Cosoleacaque-San Pedro-Mangos”, expuso José Ramón Hernández Camacho, uno de los afectados.Dejó en claro que ninguna de las personas que fueron exhibidas en la supuesta “narcolista” ha huido y por lo contrario continúan con sus labores cotidianas; sin embargo, ahora la tarea es limpiar los nombres de cada uno de los involucrados.“Hay personas que ya no se quieren subir a los vehículos porque están con ese temor y se entiende a cómo está la situación, pero queremos que la gente vea que no tenemos nada que temer”.A nombre de sus compañeros, Hernández Camacho se refirió a los creadores del mensaje como personas malintencionadas que buscan afectar la labor de cada uno de los involucrados, reconociendo que la campaña de desprestigio les causa daños colaterales.José Ramón Hernández precisó que la tarde del lunes se presentaron en la Fiscalía para interponer los cargos, pero al final de cuentas, ninguna autoridad los pudo auxiliar respecto al tema al decirles que el delito que querían denunciar ya no existía.Dentro de la lista que advierte de una “limpia”, fueron citados el grupo de taxistas, un trailero; seguido de un aluminiero y el empleado de una financiera.