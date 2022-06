Taxistas de Orizaba critican que trámites en Hacienda se faciliten “con dar dinero”

Dilación en los trámites que realiza Hacienda del Estado y una serie de obstáculos que curiosamente se facilitan con dar algo de dinero, es lo que ocurre todos los días en dicha dependencia del Gobierno del Estado, lo que tiene a taxistas muy molestos por esa situación, indicó Jairo Guarneros Sosa, asesor de la agrupación GRITO.Explicó que en el sector hay mucha inconformidad pues tal parece que sólo se busca poner obstáculos a los concesionarios que acuden a hacer su emplacamiento.Recordó que una vez que la Dirección de Transporte les emite el aviso correspondiente hay un lapso de 60 días para hacer el trámite, pero el documento les llega en un tiempo de 15 a 20 días.Agregó que una vez con el documento se debe hacer la revista vehicular y para cuando acuden a la oficina de Hacienda del Estado, entonces se encuentran con que les piden documentos que no aparecen en los requisitos que marca ese trámite.Mencionó que a los concesionarios no les permiten pasar con los asesores, que son los que conocen bien todo el trámite, y llega a pasar que les solicitan alguna cantidad y entonces sí, el camino lleno de obstáculos se aligera.Indicó que muchos aceptan porque si se les vence el tiempo entonces tienen que acudir de nuevo a transporte para obtener una reimpresión del aviso, pero aceptan porque la tardanza en obtener sus placas provoca que estén a merced de los agentes de Tránsito, Transporte Público y Policía Estatal, que al verlos sin placa los detienen y no los dejan ir, aunque su trámite esté en proceso.