Taxistas de Orizaba temen a ruta barata de transporte público que propuso Alcalde electo

La propuesta que hiciera en campaña el alcalde electo de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, sobre una ruta de transporte público que vaya a las colonias de la ciudad por sólo 5 pesos inquieta a los taxistas pues no sería legal si opera sin concesión del Gobierno del Estado.



En entrevista, el representante de taxistas, Jairo Guarneros Sosa, afirmó que legalmente no es posible que se pueda meter este servicio.



"No podrá el Ayuntamiento escudarse en nada porque se necesita la concesión. Recordemos que es un delito prestar el servicio sin la concesión que otorga a Dirección de Transporte o Gobierno del Estado. No puede meter el servicio por su propia decisión y no es que no reconozcamos que es un beneficio para algunas colonias, pero esto no puede estar fincado en la ilegalidad".



Indicó que si a los taxistas se les obliga a estar regularizados, se les exige tener una póliza de responsabilidad, tener licencia tipo A para manejar el transporte público, entre muchos más, también a todo tipo de transporte se le deberá exigir. "Todos deben estar regularizados".



Dijo que si llegara a convertirse en realidad esa propuesta, entonces como sector promoverían ante las instancias pertinentes lo legal, emplazar a Transporte Público actuar en consecuencia y que ordene la detención de las unidades y que se pongan a disposición de la Fiscalía.



"No se vale que no se aplique la ley parejo. Ya tenemos la experiencia de los gobiernos de Juan Manuel Diez que sólo escucha a los que quiere escuchar y que es a su círculo cercano y no a la población".



En dado caso que el Gobierno del Estado otorgara la concesión al Ayuntamiento para prestar este servicio, entonces abriría la puerta para que se den más concesiones a todos los que la quieran.



"Y si la tiene tendría que sujetarse obligatoriamente a los estipulado por la Ley de Transporte que dice que las tarifas son oficiales, es decir, que tanto comete una infracción quien aumenta la tarifa como el que la baja por eso no puede cobrar cinco pesos. Además, se tendría que solicitar la opinión de las empresas que ya tienen rutas en las colonias".



Juan Manuel Diez, propuso en campaña la creación de "Gallo", servicio que recorrería las colonias de la ciudad y que cobraría 5 pesos.