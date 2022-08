Taxistas de Orizaba ven difícil adquirir vehículos nuevos por crisis económica

Con una marcha, alrededor de 250 taxistas de la región demandaron al Gobierno del Estado tolerancia y que no haya acoso hacia este gremio, pues la situación económica está muy complicada para que los detengan a cada momento.Jairo Guarneros Sosa, asesor del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba (GRITO), señaló que esta marcha fue para pedir en concreto "que haya tolerancia".Indicó que la Dirección de Transporte ha sido tolerante con unidades que brindan el servicio de forma irregular, entonces, con la confianza de que sí existe esa disposición, piden que les permitan invertir en sus unidades para tenerlas en buen estado.Recordó que por los efectos de la pandemia y la crisis económica que se está viviendo y la que se tiene en la industria automotriz es muy complicado adquirir una unidad nueva y quien lo ha hecho no se la dan inmediatamente, sino que tienen que esperar tres y hasta seis meses para recibirlas.Agregó que para muchos es casi imposible renovar su unidad porque sus ingresos no le dan, ya que todo se ha encarecido y hay un estudio en donde se observa que en 10 años la gasolina ha subido prácticamente en 100 por ciento.Agregó que la Ley de Movilidad Humana ahora facultad a los Gobiernos estatales para coadyuvar al transporte público en la renovación de unidades, por lo que pide que se establezca un fideicomiso.Los trabajadores del volante caminaron sobre la Calle Real desde la Plazoleta de los Dolores hasta las instalaciones de Transporte Público en la ciudad y ahí ingresó una comisión para entregar al delegado, Sergio Soberano, un oficio firmado por todos los asistentes y así lo haga llegar a la Dirección del ramo, a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado.