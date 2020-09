Taxistas de Tuxpan también protestan contra operativos de revisión

En protesta por presuntos excesos en operativos, taxistas de esta ciudad se manifestaron este jueves frente a la Delegación Regional de Transporte Público, ubicada en el Edificio Los Gil, en la zona centro del puerto.A nombre los agremiados, Juan Vera aclaró, de entrada, que no están en contra de las acciones para regular el servicio de pasaje y que los concesionarios cumplan con lo que establece el reglamento pero acusó que ocurren situaciones en las que los taxistas se ven lesionados en su economía.Citó, por ejemplo, que al detectarse alguna supuesta irregularidad, las unidades son retenidas, lo mismo que la documentación, cuando únicamente se debería aplicar la multa de acuerdo a la infracción.Además, dijo, se les obliga a acudir hasta Xalapa para recuperar los documentos tras el pago de las infracciones, lo que calificó de incongruente, ya que para eso existen oficinas administrativas en esta ciudad.Añadió que el delegado de Transporte Público, Juan Jesús Rodríguez Luis, “se lava las manos” al argumentar que el operativo “viene desde Xalapa”, es decir, no es organizado por la Delegación a su cargo.Rodríguez Luis confirmó que se trata de operativos coordinados por instancias de Seguridad Pública, con participación de corporaciones federales y estatales, entre ellas Transporte Público, además de que la revisión es igual en vehículos particulares.Ante ello, mencionó que no tiene competencia para responder los reclamos de los taxistas, pues insistió que se trata de acciones a las que Transporte Público se suma, pues es la instancia facultada para elaborar las infracciones, por lo que dijo que canalizará las peticiones a quien corresponda.Cabe recordar que recientemente taxistas de Álamo también protestaron contra operativos en los que son retenidas unidades. Al respecto, el gobernador Cuitláhuac García reveló que se trata de operativos contra “halcones” , es decir, contra informantes del crimen organizado.