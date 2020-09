Taxistas de Veracruz Puerto denuncian que representante legal “desapareció” $100 mil de cuotas

Integrantes de la Unión de Taxistas Libres de la Terminal Central de Veracruz desconocen a su representante legal, Julio Reyes Zapot, a quien acusan de robar alrededor de 100 mil pesos, entre cuotas que deben pagar para tener "sitio" en las inmediaciones de la central camionera, gasolina e inscripción de nuevos miembros.



Señalan que mensualmente deben aportar una cantidad económica para prestar sus servicios a las afueras del ADO y desde hace 5 meses, esta persona dejó de hacer los pagos y estuvieron en riesgo de que se le otorgara la concesión a otra agrupación de taxistas, por lo cual quieren destituirlo.



"Dejó deudas en la central camionera que, con el apoyo de todos nosotros, tuvimos que cooperar y pagar. No se ha presentando desde el 4 de agosto, trabajamos por Tuero Molina entre Díaz Mirón y Lafragua, hubo compañeros que pagaron su ingreso y que no lo notificó el señor y ese dinero que lo pudo ocupar con el adeudo en gasolinera que es de 17 mil pesos", dijo Nicodemus Ávila Bandala.



Son alrededor de 100 taxistas que pertenecen a esta organización, mismos que están analizando interponer la denuncia formal, en tanto están buscando la forma en cubrir los adeudos que tienen.



Asimismo, esperan realizar una asamblea para nombrar a un nuevo representante, "queremos que venga a rendir cuentas y por qué llegó a este grado de no pagar en la central camionera que es un riesgo para nosotros si no se paga, todos nos unimos y juntamos dinero para pagar, son cerca de 40 mil pesos, tenemos facturas".



Mensualmente deben pagar entre 6 mil y 9 mil pesos a la central camionera para conservar el sitio.