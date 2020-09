Taxistas en Álamo se unen contra rescisión de 3 concesiones, acusan es injusta

El conflicto que estalló el jueves pasado, luego de que elementos de Transporte Público detuvieran tres taxis por presuntas infracciones al reglamento, hasta este día no ha quedado resuelto y se podría agudizar a partir de mañana lunes, cuando se prevé una marcha de protesta.



Aquilino Hernández Magdalena, representante del gremio, señaló que la noche del jueves, tras la detención de las unidades, se les prometió que habría diálogo para alcanzar acuerdos al día siguiente, pero acusó que la parte oficial no cumplió.



Aseveró que los taxistas fueron engañados pues se les informó que el subdirector de Transporte Publico acudiría a la ciudad para que escuchara de manera directa los planteamientos, pero no llegó y, peor aún, los tres taxis fueron enviados a Xalapa, aparentemente para iniciar el trámite de cancelación de concesiones.



Hernández Magdalena acuso que tales unidades fueron intervenidas cuando se encontraban estacionadas y sin pasaje a bordo, por lo que indicó que no estaban cometiendo ningún tipo de infracción, como lo señala la autoridad, además de que fueron llevados a instalaciones de la Fuerza Civil y no a una oficina vial.



Asimismo, a través de otras fuentes, se dio a conocer que los taxistas realizarán una marcha de protesta la mañana de este lunes, partiendo desde el Monumento al Colotero, a un costado de la carretera federal hacia la fiscalía, donde habrán de interponer una denuncia penal por los atropellos de las corporaciones, trascendió.