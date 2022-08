Taxistas llegan a cuartel de la GN en Veracruz Puerto; acusan arbitrariedad de elementos

Cerca de 100 ruleteros integrantes del Movimiento Nacional Taxista, en Veracruz Puerto, se quejaron de presuntos abusos por parte de elementos de la Guardia Nacional, al realizar retenes y confiscarles unidades durante este fin de semana cuando, realizaban viajes especiales.Los taxistas que laboran en ciudades como Huatusco, Cardel, Coatepec y el Puerto de Veracruz, llegaron a manifestarse y dialogar pacíficamente al cuartel de la Guardia Nacional que se localiza a la altura de la Cabeza Olmeca, donde informaron al inspector general sobre los casos de que fueron víctimas.Víctor Herminio González Rivera, presidente del comité directivo estatal del Movimiento Nacional Transportista, expresó que los oficiales de la Guardia Nacional retuvieron cuatro-cinco unidades durante los operativos del sábado, bajo el argumento de que realizaban Servicio Público Federal al transitar por tramos federales durante esos viajes especiales.“Lo que pasa es que el sábado los oficiales de la Guardia Nacional estuvieron en un operativo deteniendo unidades que transportaban viajes especiales en diferentes puntos como es Huatusco, así como Cardel y aquí en el puerto de Veracruz hacia diferentes puntos de salida, como Xalapa, estaban deteniéndolos argumentando que circulaban sin permiso y haciendo Servicio Público Federal”, explicó.El líder taxistalamentó que los oficiales de la Guardia Nacional pertenecientes a la sección de seguridad a vías de comunicación, hayan infraccionado a los taxistas a quienes les retuvieron las unidades con 500 UMAS, lo cual equivale casi a 50 mil pesos.Agregó que las unidades fueron abordadas por el pasaje en la jurisdicción correspondiente, es decir, en zonas dentro de las distintas ciudades, no en áreas consideradas federales, y que solo transitan por ahí pero no recogen pasajeros, por lo que no estarían infringiendo ley alguna.Además, el presidente del comité directivo estatal del Movimiento Nacional Taxista afirmó que los usuarios prefieren un viaje especial a viajar en otra clase de servicio debido a la inseguridad.“Ya los mismos clientes que tenemos son quienes nos buscan para llevarlos y traerlos con mayor tranquilidad, pero no porque estemos realizando servicio ilegal, porque es un servicio legal hacer servicio público sobre tramos federales”, manifestó.Por último, Víctor Herminio, aseveró que sus unidades se encuentran registradas ante la Dirección de Transporte Público, además de que cuentan con placas, documentación, licencia e incluso póliza de seguro, por lo que pidió el libre tránsito a la Guardia Nacional, quienes acordaron darle puntual atención al tema Para evitar mayores confusiones en el futuro.