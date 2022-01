Tec de Orizaba regresa a clases virtuales; estudiantes se inconforman

La Dirección del Instituto Tecnológico de Orizaba informó a la comunidad educativa que continuarán las clases virtuales, luego que Orizaba regresó al color naranja en el semáforo epidemiológico, lo cual provocó inconformidad entre algunos estudiantes.El aviso que aparece en la red social Facebook indica:"A nuestra comunidad tecnológica se le informa que de conformidad con la política establecida por el Tecnológico Nacional de México, así como el documento de los acuerdos tomados por el comité institucional de salud, conformado por la dirección y la delegación sindical, la representación estudiantil y representantes de personal docente, investigadores, personal administrativo y personal médico del Campus, se decidió que las actividades docentes y administrativas continuarán de manera virtual debido a las condiciones del semáforo epidemiológico, quedando atentos a las indicaciones de la Secretaría de Salud de Veracruz. Se informará de manera oportuna la actualización oficial del semáforo en esta ciudad. Atentamente, Rigoberto Reyes Valenzuela, director del Instituto".Luego de este aviso, la reacción de algunos de los estudiantes no se dejó esperar, quienes lamentaron no estar en clases presenciales.Algunas de las opiniones fueron la de Pablo, quien expresó: "No inventes, hasta las primarias están en presenciales y lo que se supone que es el nivel más alto va a seguir en virtual. Hagan una de sus famosas encuestas por lo menos para ver si estamos de acuerdo".En tanto, Jazz enfatizó: "Otro semestre con puro documento y videos". Por su parte, Vania dijo: "La pandemia ya sólo es un pretexto, es ilógico que los alumnos de nivel básico y medio superior asistan a presenciales y nosotros no, cuando todas las demás escuelas e incluso las universidades privadas ya están en presencial".Por su parte, Sergio indicó: "Para los egresados que necesitamos atención para los trámites de titulación o certificado ya ni siquiera responden los correos llamadas o mensajes".