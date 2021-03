Tecnología dejará a mexicanos sin empleo; niños desaprovechan Internet

Ante la falta de conectividad para desarrollar actividades digitales durante la pandemia COVID-19, el Gobierno de México tendrá que invertir en infraestructura digital y educación, afirmó la investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, Ana Beatriz Lira Rosas.



Señaló que el desarrollo tecnológico a nivel mundial continuará pese a las carencias del país.



Y es que México, señaló, es de los países menos digitalizados, de acuerdo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), lo que obligará al Gobierno a actualizarse para evitar un mayor rezago.



En este contexto, Veracruz, es uno de los estados con menor conectividad y esto afecta el aprendizaje de los estudiantes que se encuentran en zonas marginadas donde no tienen acceso a Internet.



“Las empresas colocan infraestructura para la conectividad en ciudades grandes, y si no les interesa impulsar sus servicios en zonas pequeñas por tener menos clientes, el Estado deberá invertir en esto”, dijo.



Niños buscan telenovelas en Internet



La académica lamentó el uso inadecuado del Internet entre niños, pues aseguró que estudios revelan que en México utilizan la red para ver programas de televisión abierta que “no aportan valor”, como “La Rosa de Guadalupe”.



En contraste, en países desarrollados de Europa, la mayoría utiliza el Internet para leer o ver documentales.



“Tenemos un conflicto severo en la educación, donde se tendrían que revisar los programas de estudio, y el Gobierno deberá fortalecer el sistema educativo”, dijo.



Tecnología causará desempleo



Para la investigadora de la Universidad Veracruzana, México tendrá que adecuarse a esta nueva realidad social, aprovechar la oportunidad del comercio electrónico, la automatización, y la digitalización del sistema educativo, que permite “abaratar costos universitarios”.



Advirtió que la pandemia inició un proceso de “transición” con ventajas y desventajas, ya que si bien la digitalización del sistema educativo abaratará costos universitarios, la automatización de los procesos desplazará puestos de trabajo, tal y como se ha vivido en otros momentos históricos, como en la década de los 80, por lo que se requerirán personas especializadas en su área de trabajo.



Ejemplificó que anteriormente en los bancos había más personal para realizar las transacciones, y estos han sido reemplazados por cajeros automáticos, como muestra de que la tecnología ha cambiado el mundo laboral.



Comentó que las autoridades tendrían que considerar las Escuelas de Artes y Oficios como una manera de certificar la mano de obra y regular los sueldos de los oficios, tal y como sucede en Estados Unidos, donde existen mecanismos que prohíben dar un sueldo menor a los trabajadores.



La digitalización, agregó Lira Rosas, es la ruta más eficiente para captar impuestos, pero, el Gobierno deberá efectuar una Reforma Tributaria Progresista para que se pague conforme a los ingresos de las personas.



Frente a un nuevo panorama, la investigadora recalcó que México no puede estancarse siendo de los países con mayores recursos.