Tecnológico de Orizaba garantiza atención a violencia de género

La directora del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Orizaba, Marisela Gallardo Córdova, reconoció que en la institución no tienen una Unidad de Género, a diferencia de escuelas de educación superior como la Universidad Veracruzana donde sí existe.Sin embargo aseveró que dan la atención a quien lo requiere, pues existe un comité de ética y un programa de equidad de género."Sí lo tenemos (un esquema) y estamos certificados, pero vamos a ir revisando los procesos que se van dando para ir atendiendo todo".Indicó que apenas hace 15 días llegó al Tecnológico de Orizaba, por lo que está conociendo el equipo de trabajo."Sé que estamos realizando una labor institucional pero vamos a tener todo. Se han dado conferencias de referencia al tema del acoso, de la violencia de género".Reconoció la posibilidad de la existencia de casos de violencia de género en este colegio, pero hasta ahora no se han dado a conocer."No tengo referencia específica de una situación semejante, pero quien se acerque será atendido".La directora externó que hay garantía de que si algún estudiante sufre acoso o violencia, se le va asistir."Yo me comprometo a que daremos solución a las problemáticas, porque también se tendrán que hacer investigaciones y se deberá oír a las partes. Tendré la obligación de hacer la investigación completa, para que verdaderamente lleguemos a la sanción correspondiente, pues es muy delicado acusar".