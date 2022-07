Tecnológicos de Veracruz, listos para recibir a los que no entraron a la UV: Zenyazen

Más de 200 millones de pesos se han invertido en infraestructura para los institutos tecnológicos de la entidad, que están listos para recibir a la matrícula que no logró entrar a la Universidad Veracruzana (UV), señaló el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.El Secretario destacó que hay 30 mil jóvenes que no lograron el ingreso a la máxima casa de estudios, por lo que la SEV tiene listos los 25 tecnológicos en toda la entidad para que los estudiantes tengan una opción de estudio.En ese sentido, detalló que el caso del Tecnológico de Pánuco, indicó, se construye un taller con una inversión de 18 millones de pesos, pues tras 25 años de existencia, no poseía alguno.Del caso del ITESCO en Coatzacoalcos, las autoridades educativas invierten 89 millones de pesos.La Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz (UTCV) lleva más de 60 millones de pesos de inversión y el Tecnológico de Martínez de la Torre, el de Tierra Blanca y otros también han recibido diversos apoyos.Agregó igualmente que en Alvarado iniciará el próximo año la construcción del nuevo tecnológico, donde se prevé también impulsar carreras que estén a la par de los desarrollos tecnológicos e industriales que se alistan para la entidad.“Nosotros en educación media superior y superior trabajamos con 62 mil estudiantes, con 12 veces menos presupuesto que tiene la Universidad Veracruzana”.“La UV tiene 6 mil más que nosotros pero 12 veces más presupuesto”, sostuvo.