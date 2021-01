Telefonistas consideran riesgoso trabajar en Mendoza, Nogales y Río Blanco

Los municipios de Mendoza, Nogales y Río Blanco son los que se consideran riesgosos para laborar por parte de los trabajadores telefonistas y tan sólo hace unos días uno de ellos fue asaltado en Mendoza, indicó el secretario general de la Sección 8 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Edzom Bautista Vázquez.



Recordó que hace un año se tuvo un incidente también en ese mismo municipio y luego de eso, la empresa tomó la decisión de mandarlos en pareja pero se dejó de hacer porque la administración argumentó que es insostenible porque merma la producción.



Mencionó que mientras laboraron así no hubo incidentes, pues no es lo mismo que anden en pareja a que los vean solos.



Comentó que en días pasados un telefonista que acudió a un servicio por la estación de PEMEX fue sorprendido por un sujeto que lo amagó con un cuchillo y lo despojó de sus objetos personales y herramientas de trabajo, por lo que ya se interpuso la denuncia correspondiente.



Comentó que ante ello han comenzado a negociar con la empresa para que vayan en parejas para no exponer a los compañeros.



Sin embargo, señaló que en otras partes del país, como en el Estado de México, también se han tenido incidentes, así como en otros municipios de Veracruz, como en Tierra Blanca, Coatzacoalcos, Loma Bonita, Cosamaloapan pero cada secretario federal debe ver por sus compañeros.