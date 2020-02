Telefonistas de Córdoba se unen a lucha nacional contra la división de TELMEX

Con una manifestación la tarde de este viernes ante las instalaciones de TELMEX en la calle Sur 15, trabajadores telefonistas demandaron la no división de la empresa como pretende el IFETEL, esto como parte de una jornada nacional de lucha.



Edzom Bautista Vázquez, secretario general de la Sección 8 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), destacó que este gremio insiste en que no se lleve a cabo la división funcional de la empresa como lo pretende el Ifetel.



Explicó que la oposición del personal es porque esto afectaría los derechos que han obtenido dentro de su contrato colectivo y no estarían exentos de despidos.



Agregó que tan solo en el Estado son cinco mil trabajadores los que se verían afectados, así como todos los telefonistas del país, incluyendo al personal de otro sindicato en el norte de México.



Mencionó que, aunado a ello, en el mes de abril tienen su revisión contractual, en la cual están demandando un incremento al salario de 20 por ciento, en virtud de que, si bien el aumento que se otorgó recientemente al minisalario es un avance, resulta insuficiente para abatir la pérdida del sector adquisitivo, lo que se complica por el persistente estancamiento económico que hay en el país.



Agregó que los telefonistas demandan un cambio de rumbo económico, político y social para la nación, pues a pesar del cambio de régimen persiste la resistencia de poderes fácticos ligados a los grandes capitales.



Resaltó que el neoliberalismo no se acaba por decreto y no es por medio de la exclusión de quienes enarbolan proyectos distintos al del gobierno que se dará el cambio por el que tantos trabajadores han luchado.



Luego de permanecer ante las instalaciones de la empresa por más de media hora, los trabajadores dieron por concluida su movilización.