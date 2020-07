Temen desbordamiento de Laguna Lagartos si no se draga, en Veracruz Puerto

Vecinos y usuarios de la Laguna de Lagartos están preocupados porque este afluente no ha sido dragado y está en riesgo de desbordarse por la temporada de lluvias, como ya sucedió el mes pasado.



Señalan que ya le fue requerido al Ayuntamiento de Veracruz, la necesidad de desazolvarla, sin embargo, sólo usaron maquinaria para retirar el lirio y esa no es la solución, porque del rescate anunciado, sólo se realizó el cambio de las guarniciones.



"El tragatormentas de aquí constantemente trae agua; o sea que hay gente conectada al drenaje y está conectado a la laguna. Hace poco se anunció que se iba a dragar y no se dragó, vinieron a hacer el rescate y lo que hicieron fue sacar el lirio, cambiaron guarnición buena, la quitaron y la volvieron a poner, eso hicieron. Pero sí hace falta el dragado, llueve tantito y rápido se desborda", dijo Julio César Enríquez, vecino del fraccionamiento Las Brisas.



Señalan que, incluso desde el inicio de la contingencia sanitaria por el COVID-19, se ha abandonado la limpieza de la laguna y continúa siendo "boca del lobo" por la inseguridad.



La falta de luminarias hace las inmediaciones de esta circuito, que es utilizado para hacer deporte, un espacio donde se registran asaltos.



"Uno se da cuenta, hay varias aguas negras y no sé qué piensan hacer las autoridades porque si requerimos y nada más vienen y medio pintan. Aquí asaltan, han asaltado a muchas mujeres; en la noche no se puede venir a correr porque no hay luminarias", dijo Manuel Burguette, corredor.



Aunado a las condiciones que se encuentra este afluente que es parte del Sistema Interlagunar de Veracruz y Área Natural Protegida, se ha registrado la descarga de aguas residuales de las viviendas asentadas de manera irregular.