Temen por coronavirus en Clínica 66 del IMSS, en Xalapa; advierten carencias

El posible caso de un paciente con coronavirus habría generado pánico en el personal de la Unidad de Medicina Familiar 66 del IMSS, en Xalapa.



Al respecto, el representante sindical, Ricardo Pastrana, confirmó que al momento están en reunión de trabajo con la Junta de Gobierno y las autoridades delegacionales.



Confirmó que no se han parado labores pero sí hay inquietud por un posible caso de un paciente con coronavirus.



“Estamos en junta (…); no están parado labores”, declaró en breve entrevista el representante sindical.



Previamente, personal se manifestó asegurando que “la represión” está en todo lo que da y no están concediendo licencias a personal que podría correr riesgo.



Personal argumenta que son madres de familia y en algunos casos están embarazadas pero si no acuden a trabajar, podrían ser afectadas laboralmente.



“Yo estoy embarazada y corro un riesgo en estar trabajando así”, dijo una de las inconformes, quienes intentaron parar labores la mañana de este lunes.



“No exigimos más que las condiciones mínimas que nos merecemos; en este caso, lejos del cubrebocas necesitamos recursos mínimos como gel antibacterial, jabón para estar en constante lavado de manos y un filtro eficaz en la entrada”.



Añaden que la Clínica 66 atiende a un 90 por ciento de los derechoaheientes de Xalapa, por ello requieren de condiciones mínimas de seguridad y están acudiendo un paciente y 5 familiares acompañándolos.



Reconocieron que están afectando a los pacientes pero las autoridades no les están cumpliendo con las condiciones mínimas de seguridad, por ello se animaron a manifestarse.



A los reclamos se sumaron médicos, enfermeras, personal administrativo, asistentes y personal de limpieza, afirmando que no se niegan a trabajar pero sí es necesario que les brinden mayor seguridad.



Añadieron que tienen un contrato de trabajo establecido, por ello es necesario cuidar a los trabajadores y pacientes.



“Nos quitaron cubrebocas, gel antibacterial y otras cosas; yo soy encargada de dar insumos y no es posible que dijeran que no son necesarios”, opinó otra inconforme antes de regresar a laboral.