Temen por desalojo en comunidad de Ozuluama

En la comunidad de San Antonio Tamijuil, del municipio de Ozuluama, Veracruz, aproximadamente a las 16:00 horas, arribaron camionetas de distintas corporaciones, por lo que los pobladores le cuestionaron su presencia, diciendo estos que traían consigo una orden judicial, por lo que procederían a realizar un desalojo.



Sin embargo, los pobladores desconocen la misma, cabe aclarar que los uniformados no quisieron proporcionar mayor información por lo que en pocas horas diversas familias, quedarán sin un hogar, algunos de ellos mencionan que todo esto es un problema generado por el señor David Torres, quien se dice dueño del predio en cuestión.



Las personas que se encuentran en incertidumbre en este momento son mayormente mujeres y niños, no obstante, que se realiza esta diligencia en el predio, hasta al momento no existe personal del Poder Judicial al que se le pueda preguntar si efectivamente es en cumplimiento a una orden de desalojo, tampoco fue mostrado documento alguno con el que se pudiera corroborar lo que dicen los elementos de seguridad.



Atentamente,



(...)