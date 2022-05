Temen que le “siembren malas pruebas” a Yessenia, periodista asesinada

Ramiro Mollinedo Falconi, hermano de Yessenia, una de las dos periodistas asesinadas este lunes en Cosoleacaque, pidió a las autoridades competentes dar con los responsables del doble homicidio, asegurando que la comunicadora estaba amenazada desde hace un año.Frente a las instalaciones del C4 en este municipio del sur de Veracruz, exigió que no se siembren malas pruebas, como drogas o armas y se haga una exhaustiva investigación."Que se avoque a las investigaciones, que por ningún motivo busquen sembrar malas pruebas de drogas y armas que dicen los Policías que se le encontraron a Yessenia, que hagan una exhaustiva investigación de los hechos, que den con los responsables, autores materiales e intelectuales", dijo.Aseguró que a los asesinos de su hermana se les pagó y/o alguien les ordenó hacerlo.Dijo que este hecho no sólo lastima a su familia, sino también a la sociedad y a las mujeres."Con un par de feminicidios nuevamente contra reporteros y reporteras de Veracruz y México. (...) Pedimos con energía, transparencia y respeto, que se avoquen a las investigaciones, que den con los responsables, que no finquen falsas pruebas".“Yessenia se desempeñaba a pesar de amenazas desde hace año y medio y que recrudecieron este 30 de abril", finalizó.