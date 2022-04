Temen que priistas o panistas lleguen a Conciliación y Arbitraje de Coatzacoalcos

Abogados de la región sur de Veracruz dijeron temer que ex funcionarios señalados de corrupción durante administraciones priistas y panistas, sean reinstalados en la Junta de Conciliación de Coatzacoalcos.Y es que el pasado 15 de marzo el titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 14, Héctor Hugo Manzano Solano, fue despedido, por lo que su lugar quedó vacante.Sin embargo, durante una visita de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Dorheny García Cayetano se reunió con trabajadores y con María de Jesús Ríos Blanco, ex titular de lo que fue la Junta de Conciliación y Arbitraje Especial 16.A decir de los profesionales del derecho Francisco Hernandez Flores y Consuelo Valentín Jiménez, Ríos Blanco ha tratado de cabildear su regreso a la Junta 14, que desde hace 15 días se encuentra acéfala tras la salida de su titular.Según versiones de abogados, también al personal de la junta le preocupa el retorno de la ex funcionaria, ya que era conocida por su trato déspota a los trabajadores, abogados y público en general, lo que finalmente dio lugar a su despido.Hasta el momento, la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP) no ha informado sobre el nuevo titular de la Junta 14 con sede en este puerto.