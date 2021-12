Temen que se disparen precios en mercados de Orizaba

El “sube y baja” en precios de los diferentes productos que se usan para la comida de esta época, mantiene a las amas de casa en la incertidumbre, pues temen un aumento mayor. Por su parte, en los mercados de Orizaba, los vendedores temen no tener un buena venta.Aunque algunas mujeres reconocieron que productos como el jitomate que estaba en 45 pesos el kilo en este momento está entre 17 y 20 pesos en los mercados, o como el chile huachinango que llegó alcanzar un costo de 45 pesos el kilo y ahora es de 27 pesos, o en su defecto el kilo de tomate verde que su costo oscilaba entre 40 y 45 pesos y que en este momento no es mayor a 25 pesos, entre otros han tenido una disminución importante en su precio, podrían volver a incrementar cuando ya se acerque el 24 y 31 de diciembre.Indicaron las amas de casa que la situación económica es complicada y esa variación en los costos, no permiten poder hacer su presupuesto y así tener al menos una modesta cena de navidad."Por ahora significa un respiro esos precios, pero no se puede comprar de una vez el producto ya que también por el uso de fertilizantes no duran mucho".Otros productos también han tenido disminución en sus precios, pero los mismos comerciantes no vislumbran una buena temporada pues si hay incremento la gente no adquirirá los productos.