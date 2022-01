Temen que SEV viole privacidad de alumnos de primaria con encuesta

Padres de familia de alumnos que cursan la Educación Primaria se encuentran preocupados ante una encuesta que está levantando la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en la que piden datos sensibles de sus hijos, como historial médico y familiar y no contiene el aviso de privacidad y protección de los datos.La dependencia está enviando la “Ficha Individual Acumulativa Primaria” correspondiente al Programa Estilo de Vida Saludable.Cabe mencionar que desde el 2018, la Subsecretaría de Educación Básica implementa la Ficha Individual Acumulativa, ese año fue para el ciclo lectivo 2018/2019.Con base en la información oficial, en ese año los docentes realizaron el registro en línea con los datos de salud de los alumnos, con la finalidad de promover una educación más incluyente.Esas acciones se llevan a cabo través de la Coordinación Estatal del Programa Estilos de Vida Saludable.Son cerca de un millón de alumnos que forman parte de las estadísticas que servirán a docentes, directivos, supervisores y áreas responsables de los programas del cuidado de la salud.Así, en estos días se está entregando en las escuelas el cuestionario en que se pide el nombre de la escuela, nombre completo del alumno, Clave Única de Registro de Población (CURP), tipo de sangre, grado y grupo.También se solicita el número de seguridad social del IMSS, ISSSTE, ISSFAM, Servicio Médico de PEMEX y Seguro Popular, principalmente; si tienen antecedentes farmacológicos; enfermedades crónicas; salud bucal; cómo están en la agudeza visual y auditiva y si tienen problemas posturales.Así como la historia socio-familiar de los padres, hermanos, abuelos y tíos; y que indiquen las personas con quienes pasan la mayor parte del tiempo.Los padres de familia a quienes se les ha entregado consideran que se piden datos sensibles no sólo de sus hijos, sino también de ellos y no saben cuál es el objetivo; además que no se cumple con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Veracruz, pues no se garantiza la protección de los datos personales.