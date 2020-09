Temen rebrote de COVID-19 en temporada invernal, en zona centro del Estado

A pesar que el COVID-19 ha causado graves estragos a la economía, la salud y la vida de familia, empresarios y ediles de Ayuntamientos en la zona centro de la entidad temen que lo peor esté por venir y sea a fin de año cuando el ingreso de los frentes fríos traiga consigo la temporada invernal y se genere un incremento de enfermedades respiratorias.



“El temor a que se trate de casos de COVID-19, va a generar un panorama alarmante en clínicas, hospitales y consultorios médicos”, advirtieron empleados del Ayuntamiento de Río Blanco, tras confirmar que al interior de la Administración se han dado casos de la enfermedad.



La sana distancia en Ayuntamientos, empresas, oficinas y edificios no es suficiente, los espacios confinados generan esta preocupación, más aun que en cada temporada invernal ocho de cada diez empleados se contagian de alguna enfermedad respiratoria.



“La importancia de que cada persona asuma con responsabilidad la prevención puede hacer la diferencia, de lo contrario se lamentará que un rebrote afecte gravemente no sólo a la salud y vida de las familias, sino que ponga un escenario caótico para la economía”, precisó Magdaleno Rosas, artesano y artista plástico de la región.



El pasar de un color de semáforo a otro, señala Andrés “N”, enfermero del Hospital de Especialidades del IMSS en Orizaba, no es ningún indicativo para que las personas puedan interactuar en lugares de reunión pero ya lo hacen en bares, salones de fiestas y comercios, ello va a generar un incremento en la demanda de servicios médicos.



Por todo ello, solicitaron que a través del Gobierno y la propia Secretaría de Salud se continúe informando a la población sobre el incremento de casos, a fin de hacer conciencia, pues en muchos municipios que convergen con Orizaba ya no se están aplicando las medidas preventivas ni exigiendo el uso de cubrebocas o gel antibacterial en la vía pública.



Se teme que al igual que sucede con las gripes y tos, los centros de trabajo empresas y comercios sean los puntos de referencia donde se generen más casos, por lo que conminaron a no bajar la guardia y continuar aplicando operativos y filtros sanitarios.