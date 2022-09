Temporal lluvioso en Xalapa será de 4 días; intenso jueves y viernes 16

El director de Protección Civil Municipal, Luis Sardiña Salgado, recomendó a los xalapeños prepararse y estar atentos ante el temporal llovioso que se espera en los siguientes cuatro días, y que tendría mayor intensidad el jueves 15 y viernes 16 de septiembre.En entrevista telefónica comentó que este martes y miércoles las precipitaciones serían de ligeras a moderadas; no obstante, apuntó que ante la saturación del suelo por el agua que ha caído en los últimos días, los deslaves, inundaciones y encharcamientos, sobre todo en las zonas colindantes con San Andrés Tlalnelhuayocan y Banderilla.Explicó que la alerta preventiva que emitió el área a su cargo la noche de este lunes fue enviada tanto al sector comercial como social, a raíz de la alerta enviada por la Secretaría de Protección Civil (SPC) Estatal."Posiblemente este martes y miércoles nos llueva de manera ligera a moderada, sabemos que una lluvia puntual de una hora nos podemos inundar. Conocemos nuestra tradición de lluvias tanto atípicas como de temporada en Xalapa. Tenemos que estar pendientes porque el escurrimiento de agua de las partes altas de San Andrés Tlalnelhuayocan y Banderilla nos puede inundar, tener anegamientos en la zona por los ríos Carneros y Papas", precisó.Ante ello, Sardiña Salgado pidió a la población que circulan en esas zonas a evitar caminar o transitar en auto en caso de inundaciones, y a quienes habitan allí tener mucho cuidado por posible cedimiento del terreno."La capa vegetal está muy húmeda, hoy vamos a haber un recorrido prácticamente en la zona de la colonia 21 de Marzo para poder ver y que la gente tenga consciencia de que si llueve muy fuerte los días jueves y viernes, se habla de 60 a 90 milímetros esos días, entonces la posibilidad es que sí nos vayamos a inundar", previno.El funcionario municipal dijo que el Sistema Municipal de Protección Civil está activado y hay coordinación con la SPC, al tiempo que afirmó que los albergues del DIF Municipal o de organizaciones que trabajan con éste, están listos y los demás están activos para en caso de ser necesario, acoger a las familias que se desalojen."Los tenemos muy bien ubicados y listos que ante cualquier emergencia de activan de inmediato con las camionetas de 3.5 toneladas. Ahora, hay mucha gente que no quiere salir de sus casas, no les gusta ir a albergues (...) Y los que están en laderas tampoco se quieren salir, entonces no podemos ir en contra de los Derechos Humanos, tenemos que ser respetuosos", precisó Luis Sardiña.Aun así pidió a los capitalinos están alertas ante las lluvias moderadas y fuertes de los siguientes días, solicitar la ayuda que requieran y estar pendientes de los avisos oficiales que emite la Dirección Municipal de Protección Civil y las autoridades estatales.Finalmente, puso a disposición de la ciudadanía los teléfonos de emergencia 228 890 07 94 y 228 840 42 20 para reportar cualquier eventualidad.