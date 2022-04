Tendrá que sustituirse Reforma Energética de 2013: Empresario

A pesar de la no aprobación de la Ley Eléctrica, México requiere una nueva Reforma Energética para modificar la del 2013, consideró el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa, Fernando Arana Watty.“Creemos que tiene que haber una reforma porque todos los diputados sin importar el partido han manifestado que la Reforma del 2013 no es una reforma que se hizo perfecta, tiene que haber unas modificaciones”.Proyectó que se formule una “contrarreforma” a la de 2013 y ésta beneficie a los mexicanos en el tema de generación y energía y que quede en manos de México y no de empresas extranjeras.Consideró la votación de ayer como un ejercicio democrático en donde cada ciudadano evaluará la postura de sus representantes en la Cámara Baja y si ésta es acorde a los intereses de los electores.“Vemos que fue un ejercicio democrático. A lo mejor no fueron las formas, porque fue una discusión y una forma de llegar a una votación muy ríspida entre los diputados pero recordemos que la política luego se sube de tono”.Desde su punto de vista, se le dio su espacio a todas las voces y se propagó la información necesaria sobre dicha iniciativa de cambio en la Constitución, tanto de una contra otra postura.“Para eso es la democracia. Para eso votamos por los diputados. Ellos son independientes y son otro Poder y se hizo un ejercicio democrático donde la votación hizo una determinación".