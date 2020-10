Tendría el IMSS zona Veracruz Sur más de 400 empleados contagiados por COVID-19

En la zona Veracruz Sur, han muerto 38 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esto a consecuencia del COVID-19.



De acuerdo a información no oficial pero sí de fuentes fidedignas, también han resultado contagiados más de 400 trabajadores en esta zona y los sitios en donde mayormente se han dado los casos son en Orizaba y Coatzacoalcos, pues en estos dos lugares se tiene los hospitales donde se atiende más población con el padecimiento.



Aunque la cifra exacta no se tiene porque algunos de los contagiados no acuden al servicio médico al IMSS sino al particular. De igual forma, indicaron que hay trabajadores con Coronavirus que han permanecido hasta tres semanas hospitalizados, algunos de estos un número de días en la Unidad de Cuidados Intensivos.



Sobre los lugares que se han quedado tras el fallecimiento de este personal, han ido sustituyéndose y se eligen de la lista de médicos que están en espera de alguna contratación; aunque lo que más urge son galenos y enfermeras.



Asimismo, apuntaron que las trabajadoras embarazadas no han regresado a laborar, igual quien sufre alguna enfermedad crónico degenerativa que lo ponga en un momento de riesgo.