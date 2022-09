Tener edificio propio, entre las prioridades de la Presidenta del OPLE

Entre las prioridades de Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral, destaca concretar el proyecto ejecutivo para la construcción del propio edificio del OPLE.Recordó que, desde algunos años, cuando el OPLE era el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), recibió en donación un terreno que se ubica en la zona de la Avenida Arco Sur, en las inmediaciones del edifico que alberga al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.Manifestó que tener un edifico propio liberaría al OPLE no solo de una erogación mensual considerable, sino también garantizaría mejores condiciones para el desempeño de las funciones de los trabajadores.Dijo no tener el monto que se eroga cada mes por la renta de los cuatro edificios, tres en la calle Benito Juárez, en donde se ubica la sede central del OPLE, el auditorio “Leonardo Pasquel” y la Unidad de Género, y en la calle Clavijero en donde está la bodega.Delgadillo Morales adelantó que será para el próximo año cuando se valore la posibilidad de incluir en el presupuesto 2024, al menos, el proyecto ejecutivo del edificio propio del OPLE, a fin de ir analizando el costo-beneficio.“Si no de un primer saque, avanzar para poder ir migrando a una casa propia. Entendemos la complejidad (económica del país), pero podremos hacer un planteamiento atendiendo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera y analizar la viabilidad del proyecto”, concluyó.