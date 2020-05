Tengo más miedo a contagiarme en la calle que en el Hospital: Trabajador del IMSS

“Adentro del Instituto uno vive protegido, el miedo real que uno tiene es afuera, tengo más miedo de contagiarme saliendo a comprar mi despensa que dentro del Hospital”.



Jorge trabaja en el área de limpieza e higiene del Hospital General de Zona 71 del IMSS desde que empezó la pandemia, siendo jarocho laboraba en un hospital de Poza Rica pidió su cambio y coincidió que se la aprobaron en marzo cuando Veracruz empezaba a despuntar en casos de COVID-19.



Teniendo que desinfectar metódicamente áreas COVID del nosocomio ubicado en la avenida Díaz Mirón, relata la experiencia que ha vivido durante la contingencia provocada por la pandemia del Coronavirus.



“Dentro del instituto me siento protegido por el equipo que usamos y los compañeros profesionales con los que laboro. Sí hay un nivel de estrés fuerte que genera el trabajar en el hospital pero mi mayor miedo es ir afuera, ir por insumos. Te topas con gente que no cree y no se cuida, ese es el miedo real”, señala.



Comenta que ha tenido que lidiar con conocidos y amigos que escépticos le cuestionan sobre la veracidad de la situación, por lo que ha llegado a un punto que ya les dice lo que ellos quieren escuchar, ya que es muy difícil hacerlos entender, asegura.



“En lo particular, vi el caso de una persona que no logró entrar, la traían en un taxi, venía con insuficiencia respiratoria y en la desesperación su familiar le dio respiración boca a boca. Y pensar que hay gente que sigue creyendo que esto del Coronavirus es un invento”, añadió.



Otra de las experiencias que cuenta el empleado de limpieza e higiene del área COVID dentro del hospital general, es la del pasado miércoles cuando se encontraba doblando turno.



“Estaba subiendo la rampa cuando de repente me agarra un chico del cual no recuerdo el nombre y me dijo: 'Disculpa, yo no quiero molestar, no busco entrar, solamente quiero me ayudes y leas esta carta a mi mamá, solamente léesela por favor'. La empatía que uno siente es fuerte, agarré la carta y le dije que no se preocupara que lo iba hacer”.



Narra que recurrió al área donde la señora se encontraba aislada por un caso severo de posible COVID, pidió apoyo a una compañera a quien le contó la solicitud de aquel chico, menciona que la enfermera, conmovida, accedió a ayudar.



“Mi compañera le leyó la carta a la madre del joven, regresó y me dijo que la señora estaba despierta y que se puso alegre de escucharla y que se motivó un poco. Salí a decirle al muchacho que me esperaba, me agradeció de corazón y se fue también feliz”.



Jorge comenta que dentro del nosocomio se ven cosas maravillosas y cosas tristes. Por ejemplo, cuando llegan pacientes infectados y se activa la ruta COVID pero también lo satisfactorio cuando dan de alta a un paciente que estuvo sufriendo durante días.



Actualmente, Jorge vive solo, decidió que su esposa y sus dos hijos se fueran a Nogales con su suegra por seguridad. El único medio por el que puede verlos es a través de videollamadas, “sólo así puedo saber que están bien”.