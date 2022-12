Tenores y sopranos interpretarán “Estampas de Navidad”, este viernes, en la GACX

Para este viernes 9 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, el instrumentista Manuel Adrián Velázquez Ramírez, ofrecerá en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa el concierto “Estampas de Navidad”Ofrecerá un programa que es un compendio musical navideño en dos tiempos, que combina las composiciones y arreglos de destacados músicos de Argentina, Colombia, España, Austria, Francia, Alemania y Estados Unidos. Así, en el repertorio destacan las piezas “La anunciación”, “It came upon a midnight clear”, “Cantique du Nöel” y “Stille natch”, además de los populares villancicos “Vamos pastores”; “Peces en el río” y “Arre, borriquito”.Estampas de Navidad” tendrá la participación de los tenores Azael Bernabé Rodríguez y Jorge González Núñez, así como las sopranos María Elva Herrera Ortega y Ximena Salazar Pérez.El elenco de músicos estará conformado por los violinistas Alan David Ortega Us y José Gerardo Cano García, Alfonso Damián Lara León en la guitarra, Ángel Emmanuel Ortega Vega en el fagot, las percusiones de Déneb Muñoz Hoyos, las flautistas Desirée Antonio Rivera y Yatziri Apodaca Eduarte, el contrabajista Fredy Laureano Arroyo Mijangos y la saxofonista Valeria Guzmán Sangabriel.El IVEC reitera la invitación a disfrutar del concierto Estampas de Navidad, este viernes 9 de diciembre a las 18:00 horas en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa. La entrada es gratuita y para todo público.