Teocelo y la buena tierra

A la memoria de Noé Martínez Galán, mi padre.

¿Por qué Teocelo? Por el amor que sentimos al pueblo quienes somos de allá. Este afecto hace sumarnos a la indignación por una noticia a la que se dio proyección nacional. “La secretaria del Ayuntamiento de Teocelo, Veracruz, ...posó portando un arma de uso exclusivo del Ejército, lo que ha generado duras críticas en redes sociales” (18/06/2020). El reportaje local informa que en el hecho participaron varias empleadas y no una (Portal19/06/2020).El informe periodístico deja la impresión de que fueron meras imprudencias. El suceso nos hizo recordar la expresión: “Si mil hombres cruzan un puente, eso no es noticia, si uno se cae del puente, entonces eso es noticia.” La buena nueva: Teocelo, y pueblos como Teocelo, pueden aportar cosas importantes a la solución del problema que nos agobia, por el COVID-19. Restauremos la imagen de Teocelo.“Teocelo un pueblo con encanto” afirma María Amparo Pozos en redes sociales. Ella es originaria y vecina de aquel pueblo verdaderamente encantador. De los significados usuales de la voz “encantar” se infieren dos asertos: uno, Teocelo es un pueblo que suele “Gustar en gran medida, agradar mucho” y, otro, Teocelo es un pueblo que suele “Atraer o ganar la voluntad de alguien por dones naturales, como la hermosura, la gracia, la simpatía o el talento.”Existe, sin embargo, un encantamiento que se ha echado al olvido: su manera de vivir. José María López, quien fuera Párroco del lugar, hoy ya fallecido, en su Historia Condensada de Teocelo, hace muchos años notó: “Vida de la región: la agricultura. Se cultivan, café, naranjo, mango, plátano, maíz, caña de azúcar, etc.” A ello, hay que agregar el cultivo del bambú, el cual, en la congregación de Monte Blanco, es la materia prima de una artesanía hermosa, los muebles de bambú.En suma, Teocelo, en su origen, es un pueblo de agricultores. Lo cual es más notable si uno se aproxima a sus congregaciones, por ejemplo: Monte Blanco, Independencia, Texin, Baxtla o Santa Rosa. El Teocelo perteneciente al tiempo presente, sin embargo, fruto de los estudios en la Escuela Normal Veracruzana y en la Universidad Veracruzana, encuentra en su población sectores de profesores, profesionistas y empleados del gobierno municipal y estatal.Otro significado de la voz “encantar”, que no es usual entre nosotros: “Entretener con razones aparentes y engañosas”, por ejemplo: el futuro es para las personas con estudios, particularmente los universitarios. La apariencia y el engaño no están en los estudios sino en la convicción de que, por ellos, es necesario abandonar la agricultura. Los padres quieren que sus hijos sean universitarios y no agricultores, como si hubiese contradicción (O fuera vergüenza ser campesino).No obstante, se tenía la idea de que, en el mediano plazo, el aumento de la población impulsaría la demanda mundial de alimentos de productos agrícolas. La pandemia COVID-19 diluyó las fronteras entre el mediano y el corto plazo. La crisis alimentaria es inminente. Las políticas públicas comienzan a acentuar las expectativas y las esperanzas en los alimentos agrícolas. Las expectativas están puestas en producir más con menos y las esperanzas están puestas en la ciencia...En Teocelo no han faltado los terratenientes, pero siempre han prevalecido los pequeños agricultores familiares. El reto, entonces, es producir más con menos preservando los medios de subsistencia de los pequeños agricultores y la protección de los más necesitados. “El Ejecutivo Federal promoverá y realizará acciones que protejan la vida en comunidad, propicien su libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer las demandas de sus integrantes.” (Ley Agraria, artículo 7°).Desde la perspectiva del gobierno, en esta tarea, el papel relevante lo tiene la Procuraduría Agraria. Ésta “...es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria. ...La Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de esta ley.” (Ley Agraria, artículos 134 y 135).Si uno se aproxima a las atribuciones de Procuraduría agraria se observan acciones de sumo interés para los agricultores. Unas de carácter muy general, la coadyuvancia. Esto es, contribuir o ayudar a que los asuntos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas se realicen ante las autoridades agrarias. Y, en su caso, representarlas ante las mismas autoridades.Asesorar, es decir, dar consejo o dictamen a las personas enlistadas en el párrafo anterior, sobre las consultas jurídicas planteadas y que tengan que ver con la aplicación de la Ley agraria, en sus relaciones con terceros. Asesorar también a las mismas personas en sus trámites y gestiones para obtener la regularización y titulación de sus derechos agrarios, ante las autoridades administrativas o judiciales que corresponda.Promover y procurar la conciliación de intereses entre dichas personas, en casos controvertidos que se relacionen con la normatividad agraria. Prevenir y denunciar ante la autoridad competente, la violación de las leyes agrarias, para hacer respetar el derecho de sus asistidos e instar a las autoridades agrarias a la realización de funciones a su cargo y emitir las recomendaciones que considere pertinentes. En fin, Estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica en el campo.Denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de los funcionarios agrarios o de los empleados de la administración de justicia agraria; Ejercer, con el auxilio y participación de las autoridades locales, las funciones de inspección y vigilancia encaminadas a defender los derechos de sus asistidos; Investigar y denunciar los casos en los que se presuma la existencia de prácticas de acaparamiento o concentración de tierras, en extensiones mayores a las permitidas legalmente.Denunciar ante el Ministerio Público o ante las autoridades correspondientes, los hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan ser constitutivos de delito o que puedan constituir infracciones o faltas administrativas en la materia, así como atender las denuncias sobre las irregularidades en que, en su caso, incurra el comisariado ejidal y que le deberá presentar el comité de vigilancia.¿Por qué el interés de restaurar la imagen de nuestro pueblo? El presbítero Bernardo Villarreal resumió los motivos en los siguientes versos del poema “Yo soy Teocelo”: Poco o nada de mi habla la historia / sólo me nombran geógrafos locales / pronto escapa mi nombre a la memoria / de quienes vienen a buscar caudales. / Algunos me recuerdan tristemente / (¡de crímenes horrendos fui escenario!) / pasa por mí el turista indiferente / en pos de algún escombro legendario.La imagen es y será restaurada por el pueblo de Teocelo por el cultivo respetuoso de la buena tierra.