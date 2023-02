Tequila pone en marcha dispensario médico que dará servicio las 24 horas del día

Con el objetivo de dar atención médica a la población de Tequila las 24 horas del día y los 365 días del año, el ayuntamiento puso en marcha la tarde de este miércoles un dispensario que atenderá de manera gratuita a la población en consulta y con medicamentos del cuadro básico, además de que se les dará el servicio de traslado al hospital a los pacientes que tengan una urgencia.El alcalde Jesús Valencia Morales señaló que este servicio que dará el ayuntamiento con recursos propios es una necesidad para la población del municipio, que además está clasificada en alta y muy alta marginación.Mencionó que por primera vez en la historia de Tequila la gente que llegue a enfermar podrá acudir a la hora que sea y el día que sea, pues siempre ha sido un problema que muchas veces no sólo no tienen dinero, sino que quienes se enferman en la noche no tienen cómo trasladarse al hospital, pues muchas veces los taxis ya no dan servicio.Comentó que serán tres médicos generales y tres enfermeras los que atenderán a la gente en tres turnos, además de que habrá dos choferes para hacer los traslados a bordo de dos ambulancias que se adquirieron.Cabe mencionar que es el único municipio de la región de Zongolica que brinda este apoyo a su población.